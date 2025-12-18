Miembros

Actualizado el

Presidido por el Presidente del Consejo Regional de Île-de-France, el Consejo Île-de-France Mobilités está compuesto por 33 miembros.

Miembros de la región de Île-de-France:

  • Pierre-Jean Baty
  • Stéphane Beaudet
  • Isabelle Beressi
  • Sandrine Berno Dos Santos
  • Delphine Bürkli
  • Grégoire De Lasteyrie
  • Pierre Deniziot
  • Marianne Duranton
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Philippe Juraver
  • Romain Maria
  • Florence De Pampelonne
  • François Paradol
  • Valérie Pécresse
  • Jean-Baptiste Pegeon
  • Stéphanie Von Euw

Miembros del Ayuntamiento de París:

  • David Belliard
  • Jacques Baudrier
  • Marie-Claire Carrère-Gee
  • Rémi Feraud
  • Christophe Najdovski

Miembros del departamento:

  • Eric Berdoati
  • Olivier Capitano
  • Corentin Duprey
  • François Durovray
  • Brice Rabaste
  • Philippe Rouleau
  • Patrick Stefanini

Miembros de la EPCI y de la CCI de Île-de-France:

  • Bernard Gobitz
  • Dominique Restino
  • Muñeca Pascal
Consulta la versión PDF del cartel de la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités