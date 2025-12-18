Encuentra sentido en la vida cotidiana

Únete a un empleador que te garantice un equilibrio entre tu vida profesional y personal. Île-de-France Mobilités está comprometida con el desarrollo de formas innovadoras de organizar el trabajo capaces de conciliar eficiencia con el interés del trabajo. La responsabilidad social del empleador, como fuerza motriz detrás de nuestra política de recursos humanos, nos lleva a desarrollar prácticas socialmente responsables mediante una gestión justa del personal, la valoración de la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.