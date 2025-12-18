Actúa con un jugador clave
Anclados en la vida de los territorios y sus habitantes, se unen a la única autoridad organizadora de movilidad en la región de Île-de-France, reconocida por su experiencia en el diseño, gestión y dirección de operaciones de transporte. Al combinar rendimiento, integridad y ambición, trabajas en el corazón de la principal red de transporte de Europa.
Ayuda a inventar el futuro de la movilidad
Reinventa la movilidad mediante una política de innovación dinámica. Las mujeres y hombres de Île-de-France Mobilités siempre han representado los valores del servicio público y han contribuido a construir un mundo más sostenible.
Amplía tu potencial
Conviértete en una pieza clave en tu trayectoria profesional y aprovecha cada oportunidad de aprendizaje gracias a nuestra cultura que promueve la responsabilidad. Las soluciones individuales y/o colectivas, diversificadas y hechas a medida, acompañan la evolución de cada individuo. La dirección, a través de su apoyo, desempeña un papel clave en este desarrollo.
Encuentra sentido en la vida cotidiana
Únete a un empleador que te garantice un equilibrio entre tu vida profesional y personal. Île-de-France Mobilités está comprometida con el desarrollo de formas innovadoras de organizar el trabajo capaces de conciliar eficiencia con el interés del trabajo. La responsabilidad social del empleador, como fuerza motriz detrás de nuestra política de recursos humanos, nos lleva a desarrollar prácticas socialmente responsables mediante una gestión justa del personal, la valoración de la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.