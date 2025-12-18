Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030

La red de transporte público de la región de Île-de-France es la segunda más densa del mundo, la cuarta más larga. Su funcionamiento cuesta casi 11.000 millones de euros al año.

Gracias a un esfuerzo de inversión muy significativo, esta red experimentará una expansión sin precedentes en los próximos diez años: se construirán más de 350 km de nuevas líneas y se crearán 139 nuevas estaciones, para ofrecer soluciones de movilidad a todos los residentes de Île-de-France.

Estos desarrollos conducen automáticamente a la necesidad de nuevas fuentes de financiación, como confirman numerosos informes, año tras año, sin que hasta la fecha se haya tomado una decisión sobre la naturaleza de los recursos que el Estado podía transferir a Île-de-France Mobilités.