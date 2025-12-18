La red de transporte público de la región de Île-de-France es la segunda más densa del mundo, la cuarta más larga. Su funcionamiento cuesta casi 11.000 millones de euros al año.
Gracias a un esfuerzo de inversión muy significativo, esta red experimentará una expansión sin precedentes en los próximos diez años: se construirán más de 350 km de nuevas líneas y se crearán 139 nuevas estaciones, para ofrecer soluciones de movilidad a todos los residentes de Île-de-France.
Estos desarrollos conducen automáticamente a la necesidad de nuevas fuentes de financiación, como confirman numerosos informes, año tras año, sin que hasta la fecha se haya tomado una decisión sobre la naturaleza de los recursos que el Estado podía transferir a Île-de-France Mobilités.
¿Cómo se financia el transporte público en la región de Île-de-France?
Actualmente, el presupuesto operativo para el transporte en Île-de-France supera los 10.000 millones de euros al año, financiado por empresas de Île-de-France, pasajeros, competencia pública y el Estado.
Y dado que la red de Île-de-France duplicará su tamaño en 10 años, con nuevas o ampliadas líneas de metro, RER, tranvías y autobús, pero también para responder eficazmente a los desafíos económicos y ecológicos, se hizo imprescindible pensar, juntos, en formas de financiar el transporte público de manera sostenible.
Por eso, Île-de-France Mobilités y la Prefectura de Île-de-France lanzan el primer Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030 el lunes 23 de enero.
Reflexionando juntos sobre la financiación del transporte en la región de Île-de-France
Un día entero para pensar, innovar, inventar, compartir y crear, juntos, un modelo de financiación sostenible para el transporte público.
Sobre el programa de participantes, actores del transporte y económicos, representantes de usuarios y líderes políticos:
- Un diagnóstico de los costes operativos de las nuevas líneas y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
- Diseño de un nuevo modelo de financiación
- El papel social y ecológico de los precios del transporte: desde una perspectiva internacional
- La identificación de posibles nuevos ingresos para Île-de-France Mobilités
- Y la apertura a propuestas políticas gracias a los cuadernos de los actores escritos por los grupos políticos e institucionales de la región
Un repaso en vídeos sobre un día dedicado a replantear la financiación del transporte público
Consulta los cuadernos de los actores
Todos los participantes en este día del 23 de enero, incluidos grupos políticos, actores económicos e institucionales pero también asociaciones de usuarios, fueron invitados a escribir "cuadernos de actores" en los que formulen sus propuestas para la financiación sostenible del transporte público.
Échales un vistazo a continuación: