En la Asamblea Nacional, donde fue elegida diputada por los Yvelines por primera vez en 2002, Valérie Pécresse se especializó en temas relacionados con la familia, la educación y la investigación. También participó en el funcionamiento de la UMP como subsecretaria general encargada de los estudios de 2002 a 2004, y luego como portavoz del partido entre 2004 y 2007. Al día siguiente de la elección de Nicolas Sarkozy como Presidente de la República en 2007, Valérie Pécresse fue encargada del Ministerio de Educación Superior e Investigación para llevar a cabo una de las reformas más importantes del mandato de cinco años: la autonomía de las universidades y la reforma de la investigación. El 30 de junio de 2011, Valérie Pécresse fue nombrada ministra de Presupuesto, Cuentas Públicas y Reforma del Estado, portavoz del Gobierno de François Fillon. En Bercy, en 2011, aseguró la reducción histórica del déficit y del gasto público. También aprobó el IVA anti-reubicación, que permite reducir los cargos laborales, clave para la competitividad laboral. Fue reelegida diputada por su circunscripción en 2007 y 2012.

Elegida por primera vez para el Consejo Regional de Île-de-France en 2004, se convirtió en su presidenta en diciembre de 2015, así como presidenta de Île-de-France Mobilités.