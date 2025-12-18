Oficina

Actualizado el

La junta está compuesta por 11 miembros responsables de organizar la junta directiva.

  • Presidente
    Valérie Pécresse
  • Vicepresidente en representación del Consejo Regional de Île-de-France
    Grégoire de Lasteyrie
  • Vicepresidente representando a la ciudad de París
    David Belliard
  • Vicepresidente que representa a los consejos departamentales de los suburbios interiores
    Eric Berdoati
  • Vicepresidente que representa a los consejos departamentales de la Grande Couronne
    Brice Rabaste
  • Presidente de la Comisión de Suministro de Transporte (COT)
    Olivier Capitanio
  • Presidente de la Comisión de Proyectos de Infraestructura (CPI)
    Marianne Duranton
  • Presidente del Comité Económico y Arancelario (CET)
    Patrick Stefanini
  • Presidente de la Comisión de Calidad de Servicio, Aire, Accesibilidad y Relaciones con el Usuario (CQSAAU)
    Delphine Burkli
  • Representante de la Cámara de Comercio e Industria París – Región de Île-de-France
    Dominique Restino
  • Representante de los presidentes de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal de Île-de-France
    Pascal Dol