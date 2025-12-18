- Presidente
Valérie Pécresse
- Vicepresidente en representación del Consejo Regional de Île-de-France
Grégoire de Lasteyrie
- Vicepresidente representando a la ciudad de París
David Belliard
- Vicepresidente que representa a los consejos departamentales de los suburbios interiores
Eric Berdoati
- Vicepresidente que representa a los consejos departamentales de la Grande Couronne
Brice Rabaste
- Presidente de la Comisión de Suministro de Transporte (COT)
Olivier Capitanio
- Presidente de la Comisión de Proyectos de Infraestructura (CPI)
Marianne Duranton
- Presidente del Comité Económico y Arancelario (CET)
Patrick Stefanini
- Presidente de la Comisión de Calidad de Servicio, Aire, Accesibilidad y Relaciones con el Usuario (CQSAAU)
Delphine Burkli
- Representante de la Cámara de Comercio e Industria París – Región de Île-de-France
Dominique Restino
- Representante de los presidentes de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal de Île-de-France
Pascal Dol
Oficina
La junta está compuesta por 11 miembros responsables de organizar la junta directiva.