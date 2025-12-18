Somos la autoridad organizadora de la movilidad en Île-de-France. Nuestro objetivo: crear soluciones de movilidad diaria para una mejor vida en Île-de-France.
¿Cómo? Poniendo nuestra experiencia y conocimientos al servicio de la organización, gestión y desarrollo de la movilidad en la región de Île-de-France.
Únete a Île-de-France Mobilités
Unirse a Île-de-France Mobilités significa unirse a un equipo de más de 650 agentes, unidos por un fuerte sentido de servicio público. También significa incorporarse a una institución pública en plena transformación, que innova y se adapta cada día para satisfacer las nuevas necesidades de la movilidad del mañana.
Por eso, para apoyar nuestro fuerte crecimiento, este año estamos reclutando talento para afrontar nuestros retos regionales, nacionales e internacionales.
Una institución pública a escala humana
Combinando rendimiento, integridad y ambición, ven y trabaja en el corazón de la segunda red de transporte más densa del mundo. Como empleador público responsable, nos aseguraremos de que puedas poner tu talento en práctica de forma concreta para el interés general.
Por eso hacemos todo lo posible para que puedas evolucionar en un entorno estimulante, ya sea profesional o personalmente.