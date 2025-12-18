Existen 4 comisiones técnicas: la Comisión de Suministro de Transporte (COT); la Comisión de Proyectos de Infraestructura (CPI); la Comisión Económica y Arancelaria (CET); la Comisión de Calidad de Servicio, Aire, Accesibilidad y Relaciones con el Usuario (CQSAAU).
Cada comisión técnica está compuesta por 9 miembros distribuidos de la siguiente manera:
- 5 concejales elegidos entre los representantes del Consejo Regional de Île-de-France,
- 2 consejeros elegidos entre los representantes del Consejo de París,
- 1 concejal elegido entre los representantes de los departamentos de los suburbios interiores de la Île de France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne),
- 1 concejal elegido entre los representantes de los departamentos de los grandes suburbios de Île de France (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise y Yvelines),
- 1 representante de la Cámara de Comercio e Industria de la región París-Île-de-France,
- 1 representante de los presidentes de los establecimientos públicos para la cooperación intermunicipal.
- 1 representante de asociaciones de usuarios del transporte
- y 1 representante del empleador