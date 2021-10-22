Estudio de Airparif: en Île-de-France, los autobuses contaminan menos
Un estudio a gran escala, en condiciones reales
¿Autobuses menos contaminantes en Île-de-France? Esto se está convirtiendo en una realidad. Es Airparif quien lo confirma y es Île-de-France Mobilités quien está comprometida con ello.
Durante dos años, el instituto llevó a cabo un estudio a gran escala para medir, en condiciones reales de funcionamiento, la tasa de emisiones de contaminantes atmosféricos por parte de los autobuses en la región de París.
¿Resultado? ¡Menos contaminantes, eso es una cifra!
Los resultados de este estudio: una reducción de aproximadamente un tercio en las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PN) y emisiones de CO2 de los autobuses en menos del 5%.
Estas cifras alentadoras pueden explicarse por la política de reemplazar los autobuses más contaminantes llevada a cabo por Île-de-France Mobilités.
La sustitución, entre 2014 y 2020, por parte de Île-de-France Mobilités, de más de 2.000 autobuses (Euro II, III y IV) de una flota inicial de más de 9.000 vehículos por autobuses más nuevos (Euro VI, híbridos, GNC y eléctricos) hareducido las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de escape (PN) en aproximadamente un tercio y las emisiones de CO2 de los autobuses en menos de un 5%.
Al mismo tiempo, la oferta de transporte ha evolucionado con más de 1.000 autobuses recientes adicionales.
Autobuses diésel, híbridos y autobuses de GNC: todos probados
El estudio Airparif se realizó en 1600 viajes en condiciones reales de tráfico y uso : con pasajeros, clima variable, en líneas parisinas pero también en los suburbios interiores y exteriores, teniendo en cuenta las emisiones particulares debidas a los arranques en frío.
Se probaron 28 autobuses con diferentes estándares y tecnologías : Euro IV Diesel, Euro VI Diesel, Euro VI híbridos y Euro VI CNG (Gas Natural Comprimido). Los autobuses Euro V no se incluyeron deliberadamente en el alcance del estudio, ya que no hubo un avance tecnológico significativo entre los vehículos Euro IV y Euro V.
¿Qué palancas se pueden usar para reducir las emisiones?
El estudio realizado por Airparif identificó varios factores que influyen en las emisiones contaminantes.
- La tecnología del motor del vehículo —y es en esta palanca principal donde Île-de-France Mobilités interviene sustituyendo finalmente todos sus autobuses diésel por autobuses eléctricos o BioNGV.
- Los diferentes sistemas de control de la contaminación, sus ajustes y mantenimiento: un funcionamiento no óptimo de los sistemas puede causar emisiones de NOx o NO2 entre 10 y 100 veces mayores. Esta situación, que rara vez se encuentra durante el estudio, puede provocar una gran variabilidad en las emisiones
- La temperatura de escape : cuando es demasiado baja, puede impedir que el sistema de control de contaminación funcione de forma óptima y, por tanto, aumentar las emisiones de NOx
- Arranque a temperatura ambiente y en frío : con un motor frío, o con un motor caliente durante una temperatura ambiente baja, las condiciones de combustión y funcionamiento de los sistemas de control de contaminación no siempre son óptimas, lo que conduce a un aumento de las emisiones de NOx. Una temperatura ambiente baja también puede alargar el tiempo de arranque en frío
- Modo de conducción : Una conducción menos suave puede provocar mayores emisiones de CO2 y partículas. Sin embargo, los vehículos nuevos suelen estar menos influenciados por este parámetro.
Nos vemos en 2022
Para garantizar que haya cada vez menos autobuses contaminantes en las carreteras de Île-de-France, la acción de Île-de-France Mobilités para mejorar la calidad del aire continúa con renovaciones de vehículos que continúan. Un compromiso a largo plazo, según los últimos resultados, medidos nuevamente por Airparif, se presentará en el primer trimestre de 2022.