Estudio de Airparif: en Île-de-France, los autobuses contaminan menos

¿Resultado? ¡Menos contaminantes, eso es una cifra!

Los resultados de este estudio: una reducción de aproximadamente un tercio en las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PN) y emisiones de CO2 de los autobuses en menos del 5%.

Estas cifras alentadoras pueden explicarse por la política de reemplazar los autobuses más contaminantes llevada a cabo por Île-de-France Mobilités.

La sustitución, entre 2014 y 2020, por parte de Île-de-France Mobilités, de más de 2.000 autobuses (Euro II, III y IV) de una flota inicial de más de 9.000 vehículos por autobuses más nuevos (Euro VI, híbridos, GNC y eléctricos) hareducido las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de escape (PN) en aproximadamente un tercio y las emisiones de CO2 de los autobuses en menos de un 5%.

Al mismo tiempo, la oferta de transporte ha evolucionado con más de 1.000 autobuses recientes adicionales.