¡La aplicación Vianavigo está evolucionando!

Nota: en enero de 2021, Vianavigo se convirtió en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Una pantalla de inicio completamente nueva, solo para ti

La pantalla de inicio de la aplicación Vianavigo ahora ofrece un panel dinámico para que puedas tener fácilmente toda la información que necesitas. Las siguientes paradas en tus paradas favoritas, rutas guardadas... Depende de ti decidir qué es lo más importante para ti y acceder directamente desde tu página principal.

En la parte superior de esta nueva página principal, la función "alrededor de mí" te apoyará dondequiera que estés en Île-de-France. Con solo tocar este mapa descubrirás todas las estaciones y paradas cercanas, pero también las estaciones de Vélib' o el Aparcamiento para Bicicletas. Por supuesto, puedes filtrar tu búsqueda según el(los) modo(s) de transporte que prefieras: RER, tren, metro, tranvía, autobús, bicicleta o coche compartido.