¡La aplicación Vianavigo está evolucionando!
Nota: en enero de 2021, Vianavigo se convirtió en la aplicación Île-de-France Mobilités.
Una pantalla de inicio completamente nueva, solo para ti
La pantalla de inicio de la aplicación Vianavigo ahora ofrece un panel dinámico para que puedas tener fácilmente toda la información que necesitas. Las siguientes paradas en tus paradas favoritas, rutas guardadas... Depende de ti decidir qué es lo más importante para ti y acceder directamente desde tu página principal.
En la parte superior de esta nueva página principal, la función "alrededor de mí" te apoyará dondequiera que estés en Île-de-France. Con solo tocar este mapa descubrirás todas las estaciones y paradas cercanas, pero también las estaciones de Vélib' o el Aparcamiento para Bicicletas. Por supuesto, puedes filtrar tu búsqueda según el(los) modo(s) de transporte que prefieras: RER, tren, metro, tranvía, autobús, bicicleta o coche compartido.
Con las siguientes pasadas en tiempo real, ahorras tiempo
Para que puedas adaptar tu ruta según las condiciones del tráfico, la aplicación Vianavigo ahora te ofrece rutas que incluyen tiempos de tránsito en tiempo real, en la mayoría de la red de transporte, tanto si vives en París, Bondy o Melun.
De hecho, si los próximos cruces en tiempo real ya estaban disponibles en versiones anteriores de Vianavigo, ahora están disponibles para más líneas, especialmente en los suburbios exteriores, ¡así que aprovéchalo!
Además de ser accesibles directamente desde la pantalla de inicio para tus paradas favoritas, los siguientes pasajes también se mostrarán durante tus búsquedas de ruta para que puedas elegir la ruta más adecuada en el momento de la búsqueda.
¿Y por qué no modos alternativos de transporte?
Para ayudarte a llegar a tu destino, también se te ofrecerán soluciones alternativas. Entre ellos, bicicletas de autoservicio y coche compartido. Hay tantas soluciones económicas, fáciles de usar y ecológicas que te ahorrarán tiempo en tus viajes, ya sean diarios (deberes) o ocasionales. Estos medios de transporte también te ofrecen soluciones en caso de interrupciones en tu línea.
Como recordatorio, Île-de-France Mobilités trabaja en colaboración con los mayores actores franceses del sector (BlaBlaLines, Karos, Klaxit y OuiHop para viajes a Île-de-France, Boogi, Clem', Rezo Pouce y Covoit'ici para viajes realizados en territorios específicos como la meseta de Roissy, Yvelines o Vexin).
Tus planes, incluso fuera de línea
¡Encuentra todos los mapas de la red de transporte público con un solo clic! Los aficionados a los mapas podrán consultar el plan de transporte regional sin conexión, o descargar y consultar todos los mapas regionales y locales.
Información detallada sobre los pasajeros gracias a los feeds de Twitter
Aún en el ámbito de las innovaciones, la incorporación de feeds de Twitter para las líneas que las incluyen te permitirá estar informado de cualquier interrupción y trabajos —en curso o por venir— en tu ruta.
La sección de Compras se refería
Desde hace más de un año, es posible comprar tus billetes de transporte desde tu smartphone y cargarlos directamente en tu pase Navigo. Esta función también está evolucionando, con la posibilidad de pagar tus compras directamente a través de Samsung Pay. Si tienes un teléfono compatible y la aplicación Samsung Pay, ahora puedes usarla para pagar tus billetes de transporte en Vianavigo con un solo clic.
Con la aplicación Vianavigo, también puedes validar con tu smartphone (que luego reemplaza tu pase). Ahora puedes ver fácilmente tus tres últimos commmits. Durante una validación reciente, esta última también se muestra en una notificación para confirmar que ha sido tenido en cuenta.
Un nuevo diseño adaptado al de la red de transporte de Île-de-France
Por último, verás cambios gráficos tanto en la aplicación como en la versión web de Vianavigo. Al igual que tus autobuses o metros, la aplicación adopta los colores de Île-de-France Mobilités , lo que permite estandarizar toda la red de Île-de-France.
La señalización no se queda atrás, con la aparición de nuevos pictogramas dedicados a los diferentes modos de transporte. Esta señalización, desarrollada a partir de numerosos estudios de pasajeros, se está implementando gradualmente en la red al mismo tiempo.
El objetivo de Île-de-France Mobilités es facilitar la comprensión y lectura de los pasajeros en toda la región de Île-de-France mediante un único sistema de referencia gráfica.
En enero de 2021, la aplicación Vianavigo adoptó un nuevo nombre: Île-de-France Mobilités. La versión web también se ha incorporado a la web de Île-de-France Mobilités a través de su sección Me Passer. En esta ocasión, la función de recargar el pase desde el smartphone ha quedado disponible en iPhone: