Los billetes de transporte en Île-de-France están cambiando
Navigo Easy
Dedicado a viajeros ocasionales, el Navigo Easy es un pase sin contacto para cargar tus billetes y ciertos pases cortos. Accesible para todos y sin compromiso, podrás cargar tus libros de billetes, billetes de aeropuerto, varios paquetes, etc... En el mismo medio. Como no es nominativo, puede prestarse a otras personas.
El Navigo Easy pass está disponible en las taquillas de las estaciones de Île-de-France.
El Navigo en smartphone
¡El pase Navigo y algunas entradas ya están disponibles en smartphones!
Este servicio está disponible tanto en smartphones Android con tarjeta SIM con función NFC, a través de la aplicación Vianavigo, como en ciertos smartphones Samsung que integran un chip seguro que permite almacenar tickets. Este servicio se suma a los billetes de cartón y al pase Navigo, no los sustituye, pero ofrece un servicio mejor adaptado a nuevos usos.
¿Lo sabías? La app Vianavigo también te permite comprar billetes de transporte y cargarlos en tu smartphone.
Puedes encontrar toda la información sobre entradas para smartphone en la página dedicada.
Navigo Liberté +
El Navigo Liberté+ es un nuevo paquete para viajar con total libertad: permite viajar en transporte y cobrar el mes siguiente por los viajes realmente realizados.
¡No más esperar en la taquilla y en las máquinas expendedoras para comprar o recargar! Además, los transbordos serán gratuitos entre autobús y metro o entre tranvía y metro.
Inicialmente se despliega en el perímetro geográfico del billete T+ (metro, autobús, tranvía y RER en París), en el funicular Montmartre, el Tzen, OrlyBus y RoissyBus.
¿Te interesa el Navigo Liberté +? Encuentra toda la información sobre Navigo Liberté+ o suscríbete directamente a Navigo Liberté +!
Más fiable y respetuoso con el medio ambiente que el billete magnético
Arrojado a la calle, un billete de metro tarda un año en descomponerse, tan largo como una colilla de cigarrillo. Se venden 550 millones de entradas cada año. Navigo Liberté + y Easy permitirán reemplazar la venta de entradas de cartón y reducir drásticamente su número. También tienen la ventaja de no desmagnetizar.
Para más información, consulte la nota de prensa dedicada al Navigo Liberté+ y al Navigo Easy.
Para mantenerte informado sobre el Smart Navigo, no dudes en suscribirte al boletín de la web de actus.lab.vianavigo.com.
Véase también: el billete SMS para autobuses en los suburbios periféricos
Desde el 1 de septiembre de 2018, puedes comprar un billete de autobús en las afueras usando tu teléfono y sin necesidad de cambiar: enviando un código, recibirás un billete en forma de SMS y se te debitará directamente de tu factura del móvil.
Este experimento se llevó a cabo en 8 redes de autobuses en los suburbios periféricos y durante un periodo de 15 meses. El SMS Ticket ya está disponible para todos los autobuses de Île-de-France.
Más información: Ticket SMS.