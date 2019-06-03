Los billetes de transporte en Île-de-France están cambiando

El Navigo en smartphone

¡El pase Navigo y algunas entradas ya están disponibles en smartphones!

Este servicio está disponible tanto en smartphones Android con tarjeta SIM con función NFC, a través de la aplicación Vianavigo, como en ciertos smartphones Samsung que integran un chip seguro que permite almacenar tickets. Este servicio se suma a los billetes de cartón y al pase Navigo, no los sustituye, pero ofrece un servicio mejor adaptado a nuevos usos.

¿Lo sabías? La app Vianavigo también te permite comprar billetes de transporte y cargarlos en tu smartphone.

Puedes encontrar toda la información sobre entradas para smartphone en la página dedicada.