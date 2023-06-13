Fête de la musique 2025: oferta individual y colas abiertas toda la noche

¡Viaja sin contar con el paquete Fête de la Musique por 4,20 €!

Este año de nuevo, aprovecha al máximo la Fête de la Musique con un paquete especial e ilimitado (precio: 4,20 euros).

¿Qué lo hace especial? Permite realizar un número ilimitado de viajes en todas las redes de Île-de-France (excepto Orlyval), desde el 21 de junio a las 17:00 hasta el día siguiente a las 7:00 del 22 de junio.

¿Tienes suscripción a Navigo o Imagine R?

¡No te pongas nervioso! Puedes usar tu suscripción como lo harías en otros días.

¿Cómo comprar el paquete Fête de la Musique?