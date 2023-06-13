Fête de la musique 2025: oferta individual y colas abiertas toda la noche
¡Viaja sin contar con el paquete Fête de la Musique por 4,20 €!
Este año de nuevo, aprovecha al máximo la Fête de la Musique con un paquete especial e ilimitado (precio: 4,20 euros).
¿Qué lo hace especial? Permite realizar un número ilimitado de viajes en todas las redes de Île-de-France (excepto Orlyval), desde el 21 de junio a las 17:00 hasta el día siguiente a las 7:00 del 22 de junio.
¿Tienes suscripción a Navigo o Imagine R?
¡No te pongas nervioso! Puedes usar tu suscripción como lo harías en otros días.
¿Cómo comprar el paquete Fête de la Musique?
- con un pase Navigo Easy desde una máquina expendedora de billetes (en la estación o en la estación) o en la app IDF Mobilités
- o cargarlo (¡y usar!) directamente desde la app IDF Mobilitésen teléfonos Android o iPhone compatibles (no disponible en Apple Maps)
¿Qué líneas permanecen abiertas la noche de la Fête de la Musique?
Para la Fête de la Musique: metros, RER, trenes, tranvías y autobuses nocturnos serán tus mejores aliados para disfrutar plenamente de los numerosos conciertos.
Metros y RER
5 líneas RER (A, B, C, D y E), 6 líneas de metro (1, 2, 4, 6, 9 y 14) seguirán sirviendo a algunas estaciones más allá al final del servicio habitual (es decir, el domingo 22 alrededor de las 00:30).
Pero ten cuidado, no todas las entradas a estas estaciones estarán necesariamente abiertas.
Todas las estaciones del RER A, B y E (entre la Gare de l'Est y Chelles, y la Gare de l'Est y Tournan) estarán atendidas.
Trenes, tranvías y RER
Además de las 5 líneas RER (A, B, C, D y E), al final del servicio habitual, se podrán utilizar las líneas H, J, L, N, P y R de Transilien (pero solo entre Melun y Montereau) y la línea de tranvía T4 durante toda la noche (entre Aulnay-sous-Bois, Bondy y el Hospital de Montfermeil).
- Ten en cuenta que circularán autobuses entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux y Mantes-la-Jolie. Las frecuencias varían según la línea.
Autobús nocturno
La red de autobuses nocturnos, en servicio de 0:30 a 05:30, se adaptará esa misma noche según las restricciones de tráfico, los perímetros de seguridad y, además de la red ferroviaria (tren, RER, metro).