Fête de la musique 2025: oferta individual y colas abiertas toda la noche

¡Viaja sin contar con el paquete Fête de la Musique por 4,20 €!

Este año de nuevo, aprovecha al máximo la Fête de la Musique con un paquete especial e ilimitado (precio: 4,20 euros).

¿Qué lo hace especial? Permite realizar un número ilimitado de viajes en todas las redes de Île-de-France (excepto Orlyval), desde el 21 de junio a las 17:00 hasta el día siguiente a las 7:00 del 22 de junio.

¿Tienes suscripción a Navigo o Imagine R?

¡No te pongas nervioso! Puedes usar tu suscripción como lo harías en otros días.

¿Cómo comprar el paquete Fête de la Musique?

  • con un pase Navigo Easy desde una máquina expendedora de billetes (en la estación o en la estación) o en la app IDF Mobilités
  • o cargarlo (¡y usar!) directamente desde la app IDF Mobilitésen teléfonos Android o iPhone compatibles (no disponible en Apple Maps)

Para poder ver este vídeo, debe

¿Qué líneas permanecen abiertas la noche de la Fête de la Musique?

Para la Fête de la Musique: metros, RER, trenes, tranvías y autobuses nocturnos serán tus mejores aliados para disfrutar plenamente de los numerosos conciertos.

Metros y RER

5 líneas RER (A, B, C, D y E), 6 líneas de metro (1, 2, 4, 6, 9 y 14) seguirán sirviendo a algunas estaciones más allá al final del servicio habitual (es decir, el domingo 22 alrededor de las 00:30).

Pero ten cuidado, no todas las entradas a estas estaciones estarán necesariamente abiertas.

Todas las estaciones del RER A, B y E (entre la Gare de l'Est y Chelles, y la Gare de l'Est y Tournan) estarán atendidas.

Líneas de metro y RER en servicio en París, la noche del 21 de junio de 2025

Trenes, tranvías y RER

Además de las 5 líneas RER (A, B, C, D y E), al final del servicio habitual, se podrán utilizar las líneas H, J, L, N, P y R de Transilien (pero solo entre Melun y Montereau) y la línea de tranvía T4 durante toda la noche (entre Aulnay-sous-Bois, Bondy y el Hospital de Montfermeil).

  • Ten en cuenta que circularán autobuses entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux y Mantes-la-Jolie. Las frecuencias varían según la línea.
Mapa y frecuencias de las líneas de tren, RER y tranvía en servicio la noche del 21 de junio de 2025

Autobús nocturno

La red de autobuses nocturnos, en servicio de 0:30 a 05:30, se adaptará esa misma noche según las restricciones de tráfico, los perímetros de seguridad y, además de la red ferroviaria (tren, RER, metro).

Líneas Noctilien en servicio la noche del 21 de junio de 2025