Fête de la musique 2022: oferta individual y líneas abiertas toda la noche

Trenes, tranvías y RER

Además de las 4 líneas RER (A, B, C y D), al final del servicio habitual puedes usar las líneas Transilien H, J, N, P y R (pero esta solo entre Melun y Montereau) durante toda la noche.

Ten en cuenta que circularán autobuses entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux y Mantes-la-Jolie. Las frecuencias varían según la línea.

El tranvía T4 circulará entre Bondy y Aulnay sous Bois.