Fête de la musique 2022: oferta individual y líneas abiertas toda la noche
¡Viaja sin contar con el paquete Fête de la Musique por 3,50 €!
Île-de-France Mobilités te vuelve a ofrecer un paquete especial a 3,50 euros este año.
Puedes cargar este paquete:
- con un pase Navigo Easy de una máquina expendedora; en la estación o dentro de la estación
- o cárgalo (¡y úsalo!) directamente desde la app Île-de-France Mobilités con tu teléfono Android compatible
¿Qué lo hace especial? ¡Es sencillo! Te permitirá realizar un número ilimitado de viajes en todas las redes de Île-de-France (excepto Orlyval), desde el 21 de junio desde las 17:00 hasta las 7:00 del día siguiente.
- ¿Tienes suscripción a Navigo o Imagine R? ¡No te pongas nervioso! Por supuesto, los pases de viaje y billetes habituales siguen siendo válidos bajo las mismas condiciones que en otros días.
¡Aprovecha al máximo tu noche con el transporte abierto toda la noche!
Para la Fête de la Musique, ¡olvida el permiso de medianoche! De hecho, el 21 de junio se establece un servicio nocturno : metros, trenes, RER, tranvías y autobuses Noctilien serán tus mejores aliados para disfrutar plenamente de los numerosos conciertos.
Metros y RER
4 líneas RER (A, B, C y D), 6 líneas de metro (1, 2, 5, 6, 9 y 14) seguirán sirviendo a ciertas estaciones al final del servicio habitual del martes (alrededor de las 00:30). Pero ten cuidado, no todas las entradas a estas estaciones estarán necesariamente abiertas.
Trenes, tranvías y RER
Además de las 4 líneas RER (A, B, C y D), al final del servicio habitual puedes usar las líneas Transilien H, J, N, P y R (pero esta solo entre Melun y Montereau) durante toda la noche.
- Ten en cuenta que circularán autobuses entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux y Mantes-la-Jolie. Las frecuencias varían según la línea.
El tranvía T4 circulará entre Bondy y Aulnay sous Bois.
Autobús Noctilien
La red Noctilien, en servicio de 0:30 a 05:30, se adaptará esa misma noche según las restricciones de tráfico, los perímetros de seguridad y, además de la red ferroviaria (tren, RER, metro).