¡Navigo imagine R 2018/2019 pass: la suscripción es online!
imagina R
¿Cómo suscribirse?
- Ve a tu espacio personal y haz clic en "Suscribirse para imaginar R"
- Rellena el formulario y déjanos guiarte
- Una foto reciente del titular (en caso de la primera suscripción)
- Solo para estudiantes, un certificado de matrícula o matrícula 2018-2019
- Para los becarios, la notificación de la concesión de becas para el año 2018-2019
- Para los aprendices, el justificante de formación debe especificar el tipo de formación seguida (inicial o continua) y el tipo de contrato de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje o profesionalización)
- Un medio de pago
Más información sobre el paquete Imagine R:
imagine R es un paquete anual de "todas las zonas" válido en toda la región de Île-de-France.