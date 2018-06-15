¡Navigo imagine R 2018/2019 pass: la suscripción es online!

Infografía: imagine R, suscripción online para alumnos y estudiantes
imagina R

¿Cómo suscribirse?

  • Ve a tu espacio personal y haz clic en "Suscribirse para imaginar R"
  • Rellena el formulario y déjanos guiarte
  • Una foto reciente del titular (en caso de la primera suscripción)
  • Solo para estudiantes, un certificado de matrícula o matrícula 2018-2019
  • Para los becarios, la notificación de la concesión de becas para el año 2018-2019
  • Para los aprendices, el justificante de formación debe especificar el tipo de formación seguida (inicial o continua) y el tipo de contrato de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje o profesionalización)
  • Un medio de pago

Más información sobre el paquete Imagine R:

imagine R es un paquete anual de "todas las zonas" válido en toda la región de Île-de-France.