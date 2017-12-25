La estación Saint-Lazare estará equipada con pasarelas para mayor seguridad
La instalación tuvo lugar en julio de 2019, para más información visita la página dedicada al despliegue de las nuevas compuertas de validación en la estación de St-Lazare .
Île-de-France Mobilités financia la instalación completa de estas nuevas pórticas, es decir, 14 millones de euros.
Este nuevo equipo reemplazará a casi 1.800 torniquetes en las estaciones de Île-de-France, algunos de los cuales tienen más de 30 años. Se adaptarán perfectamente a grandes flujos de pasajeros gracias a mejores sistemas de detección (especialmente para niños) y puertas pivotantes. También gestionarán mucho mejor el paso de personas con movilidad reducida.