La estación Saint-Lazare estará equipada con pasarelas para mayor seguridad

Île-de-France Mobilités financia la instalación completa de estas nuevas pórticas, es decir, 14 millones de euros.

Este nuevo equipo reemplazará a casi 1.800 torniquetes en las estaciones de Île-de-France, algunos de los cuales tienen más de 30 años. Se adaptarán perfectamente a grandes flujos de pasajeros gracias a mejores sistemas de detección (especialmente para niños) y puertas pivotantes. También gestionarán mucho mejor el paso de personas con movilidad reducida.