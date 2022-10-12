Gare du Nord: pronto una estación de eco-autobuses y un parque de bicicletas XXL

Halle vélos: "el mayor aparcamiento seguro para bicicletas de Francia"

Pero el proyecto Horizon 2024 también es un impulso para la movilidad activa, especialmente para el ciclismo.

Hay que decir que el aparcamiento para bicicletas cerca de la Gare du Nord es actualmente demasiado bajo y está mayormente sobreocupado. Por eso Île-de-France Mobilités y sus socios están invirtiendo en la creación de un enorme pabellón de bicicletas con 1186 plazas. "Será simplemente el mayor aparcamiento seguro para bicicletas de Francia", dijo Delphine Bürkli, alcaldesa del 9º distrito de París y miembro de la junta de Île-de-France Mobilités.

Este nuevo Parque Ciclista Île-de-France Mobilités ofrecerá:

712 plazas en portaequipajes de dos pisos con ancho estándar (bicicletas convencionales)

440 plazas en portaequipajes de doble piso de ancho ancho (bicicletas de montaña, e-bikes, etc.)

Unas treinta plazas para bicicletas especiales: bicicletas de carga con caja, bicicletas ampliadas, bicicletas con accesorios (asientos infantiles, cestas, etc.)

Presencia humana y equipamiento

Y para encontrar un espacio en este vasto salón más rápido, un sistema de conteo por vídeo con información de luz indicará en tiempo real el número de plazas de aparcamiento disponibles. ¡Quienes tengan prisa lo agradecerán! Los callejones estarán numerados y los bancos, taquillas y puntos de agua estarán disponibles para los usuarios.

Una bienvenida humanizada también ofrecerá consejos y ayuda con las suscripciones.

Y como una bicicleta bien mantenida es más segura, el aparcamiento contará con dos estaciones de inflado, herramientas de reparación y estaciones de carga, todas de autoservicio.

Aparcamiento ofrecido a los suscriptores anuales de Navigo e imagina R

Se ofrecerá acceso al aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités a los poseedores de una suscripción anual Navigo o de una suscripción imagine R. Otros ciclistas podrán beneficiarse de ello a un precio de 4 € al día, 10 € a la semana o 30 € al año

Acceso dedicado para ciclistas

Situado a pocos metros de la estación de ecobús, este aparcamiento cubierto y luminoso será accesible directamente mediante un carril bici dedicado y permitirá un acceso rápido a la Gare du Nord gracias a una salida destinada a peatones. También se crearán nuevas escaleras mecánicas.