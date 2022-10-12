Gare du Nord: pronto una estación de eco-autobuses y un parque de bicicletas XXL
Horizon 2024: la reinvención de la Gare du Nord
Horizonte 2024 es el nombre del proyecto a gran escala que tiene como objetivo transformar completamente el patio de la Gare du Nord en París en preparación para la Copa del Mundo de Rugby 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Dirigida por SNCF Gares & Connexions en asociación con Île-de-France Mobilités, Horizon 2024 pretende transformar profundamente el patio de esta estación, la mayor de Europa (y la tercera más grande del mundo), con la pacificación de su patio delantero, devolviéndolo al tráfico suave, con la excepción de un carril bus, la creación de una estación de autobuses y un aparcamiento para bicicletas XXL.
Gare du Nord eco-estación de autobuses: 6800m2 para confort y seguridad
La creación de una "estación de eco-autobuses" en la Gare du Nord supone una renovación completa de la estación : la reanudación de todas las carreteras, aceras e iluminación del recinto cumpliendo con las normas de accesibilidad, manteniendo la continuidad de todas las líneas atendidas.
El proyecto se acompaña de la instalación de nuevos refugios para pasajeros, más asientos, un mostrador de información y venta de billetes y pantallas dinámicas de información, para una mayor comodidad.
Naturalmente, todos estos espacios estarán protegidos por vídeo para garantizar la seguridad de todos.
Halle vélos: "el mayor aparcamiento seguro para bicicletas de Francia"
Pero el proyecto Horizon 2024 también es un impulso para la movilidad activa, especialmente para el ciclismo.
Hay que decir que el aparcamiento para bicicletas cerca de la Gare du Nord es actualmente demasiado bajo y está mayormente sobreocupado. Por eso Île-de-France Mobilités y sus socios están invirtiendo en la creación de un enorme pabellón de bicicletas con 1186 plazas. "Será simplemente el mayor aparcamiento seguro para bicicletas de Francia", dijo Delphine Bürkli, alcaldesa del 9º distrito de París y miembro de la junta de Île-de-France Mobilités.
Este nuevo Parque Ciclista Île-de-France Mobilités ofrecerá:
- 712 plazas en portaequipajes de dos pisos con ancho estándar (bicicletas convencionales)
- 440 plazas en portaequipajes de doble piso de ancho ancho (bicicletas de montaña, e-bikes, etc.)
- Unas treinta plazas para bicicletas especiales: bicicletas de carga con caja, bicicletas ampliadas, bicicletas con accesorios (asientos infantiles, cestas, etc.)
Presencia humana y equipamiento
Y para encontrar un espacio en este vasto salón más rápido, un sistema de conteo por vídeo con información de luz indicará en tiempo real el número de plazas de aparcamiento disponibles. ¡Quienes tengan prisa lo agradecerán! Los callejones estarán numerados y los bancos, taquillas y puntos de agua estarán disponibles para los usuarios.
Una bienvenida humanizada también ofrecerá consejos y ayuda con las suscripciones.
Y como una bicicleta bien mantenida es más segura, el aparcamiento contará con dos estaciones de inflado, herramientas de reparación y estaciones de carga, todas de autoservicio.
Aparcamiento ofrecido a los suscriptores anuales de Navigo e imagina R
Se ofrecerá acceso al aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités a los poseedores de una suscripción anual Navigo o de una suscripción imagine R. Otros ciclistas podrán beneficiarse de ello a un precio de 4 € al día, 10 € a la semana o 30 € al año
Acceso dedicado para ciclistas
Situado a pocos metros de la estación de ecobús, este aparcamiento cubierto y luminoso será accesible directamente mediante un carril bici dedicado y permitirá un acceso rápido a la Gare du Nord gracias a una salida destinada a peatones. También se crearán nuevas escaleras mecánicas.
¿Apertura? Durante 2024
Este proyecto para renovar completamente la estación de autobuses y crear un aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités con 1186 plazas comenzará a principios de 2023, con puesta en marcha en 2024.
¿Coste de la operación? 5 millones de euros, 55,4% financiado por Île-de-France Mobilités (2,7 millones de euros), 30,4% por el Estado y 14,2% por SNCF Gares & Connexions.