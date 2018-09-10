Estaciones de Lyon, Bercy y Austerlitz: Île-de-France Mobilités lanza una consulta para mejorar los recorridos de los usuarios
Geográficamente cercanas y complementarias en términos de oferta de transporte, estas estaciones de Lyon, Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne y Austerlitz reciben a más de 200 millones de pasajeros al año.
Como parte del plan de acción para las nuevas estaciones de Île-de-France iniciado por Valérie Pécresse, este proyecto permitirá reorganizar el viaje de pasajeros entre estas tres estaciones y facilitar numerosas conexiones, tales como:
En la Gare de Lyon: RER A, D; Metro 1, 14; Tren R; Autobús. En la estación Bercy: Metro 6, 14; Bus, estación de autobuses. En la Gare d'Austerlitz RER C, Metro 5, 10, autobús
Recorridos de usuario: ¿cuáles son los temas sujetos a consulta?
Los temas sometidos a consulta se refieren a la mejora de los siguientes elementos:
• Conexiones: entre autobús, metro, RER, tren o dentro del mismo modo de transporte.
• Intermodalidad: diseña fácilmente tus viajes entre varios modos de transporte.
• Conexiones de una estación a otra: llegar a una estación a pie, en bicicleta o en transporte público, y aprovechar su conexión y proximidad.
• Señalización: orientarse por la estación pero también en sus alrededores.
• Servicios de pasajeros: comprar un billete, informarse del tráfico y otros modos de desplazamiento, etc.
Cómo participar en la consulta
La fase de diálogo permitirá que todos estén informados y se expresen sobre el proyecto. Las lecciones aprendidas de esta consulta permitirán llevar a cabo una reflexión global, a nivel de las tres estaciones, para crear un centro de intercambio coherente y acogedor para los residentes y pasajeros locales.
Podrás participar en esta consulta en la página web dedicada a la misma y durante reuniones y reuniones públicas:
• Se organizarán tres reuniones públicas en el terreno:
-14/09 a las 11 a.m. en la estación de Bercy,
-el 18/09 a las 17:00 en la Gare de Lyon,
-el 20/09 a las 8:30 de la mañana en la Gare d'Austerlitz,
• Se organizará una reunión pública el 10/03 a las 19:00 en el Ayuntamiento del XII distrito,
• Finalmente, la página web estará abierta del 10 de septiembre al 13 de octubre: http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.
Gare de Lyon: Reorganización del vestíbulo de intercambio, garantizar una mejor gestión de los flujos de pasajeros en los andenes de la línea 14, reurbanizar el acceso a la estación desde la intersección rue de Bercy - boulevard Diderot, recalificar la interfaz entre la estación y la rue de Bercy. Estación Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne: Mejorar el cruce entre la Rue Corbineau y el Boulevard de Bercy, remodelar el patio de la estación y definir nuevos usuarios de transporte alrededor de la estación de BercyVan Gogh. Toda la zona: Mejorar la señalización en el espacio público y, en particular, conectar las estaciones entre sí, facilitar la conexión entre ellas a través de la Rue de Bercy. Gare d'Austerlitz: simplificación de la conexión entre el RER C y el metro (líneas 5 y 10), mejora de la estación desde el Cour Muséum
Los actores del proyecto
Esta consulta está liderada por Île-de-France Mobilités y cofinanciada por el Estado y la Región de Île-de-France.
Reúne a la Ciudad de París, la RATP y la SNCF.
