Estaciones de Lyon, Bercy y Austerlitz: Île-de-France Mobilités lanza una consulta para mejorar los recorridos de los usuarios

Recorridos de usuario: ¿cuáles son los temas sujetos a consulta?

Los temas sometidos a consulta se refieren a la mejora de los siguientes elementos:

• Conexiones: entre autobús, metro, RER, tren o dentro del mismo modo de transporte.

• Intermodalidad: diseña fácilmente tus viajes entre varios modos de transporte.

• Conexiones de una estación a otra: llegar a una estación a pie, en bicicleta o en transporte público, y aprovechar su conexión y proximidad.

• Señalización: orientarse por la estación pero también en sus alrededores.

• Servicios de pasajeros: comprar un billete, informarse del tráfico y otros modos de desplazamiento, etc.