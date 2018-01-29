Île-de-France Mobilités y SNCF equipan las estaciones de Île-de-France con aseos
Este fue un deseo expresado por el 53% de los viajeros, que consideran esencial tener baños limpios durante su trayecto. Por ello, Île-de-France Mobilités y la SNCF han tomado la iniciativa de instalar aseos en 33 estaciones adicionales en 2018, además de las otras 87 estaciones ya equipadas.
Anuncio del 17 de abril de 2019: además del "Plan de Limpieza" llevado a cabo con SNCF Mobilités, Île-de-France Mobilités ha anunciado que el número de aseos adicionales en las estaciones de la región se ha incrementado a 48. Así, más de 230 aseos estarán en servicio en las estaciones de Île-de-France para 2021.
Estos baños serán automáticos y totalmente accesibles para personas con discapacidad. Cualquiera que tenga un pase Navigo y un billete clásico de magnetismo tendrá acceso gratuito.
Este programa de instalación de aseos limpios está dirigido especialmente a las estaciones más alejadas de París y las más concurridas. El objetivo es equipar todas las estaciones de Île-de-France con más de 5000 pasajeros diarios para 2021.