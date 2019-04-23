Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 17 de abril de 2019
641 autobuses nuevos y limpios para los suburbios exteriores y ampliación del estudio de calidad del aire con Airparif
Como la contaminación del aire es una prioridad de salud pública para todos los residentes de Île-de-France, Île-de-France Mobilités ha decidido acelerar la transición energética de los autobuses sin olvidar los suburbios periféricos. De hecho, tras el anuncio de la adjudicación por parte de la RATP del contrato para construir 800 autobuses eléctricos a 3 fabricantes franceses, Île-de-France Mobilités ha votado a favor de un primer gran pedido de autobuses limpios (NGV y eléctricos) para los suburbios medios y exteriores. Al mismo tiempo, Île-de-France Mobilités continúa midiendo las emisiones de autobuses en condiciones reales de operación con Airparif y extendiendo la información a combustibles alternativos.
Transporte compartido: hasta 150 € al mes para conductores
Île-de-France Mobilités ha decidido continuar con su política de coche compartido ofreciendo nuevos beneficios a conductores y pasajeros a partir del 1 de mayo.El objetivo es animar a cada vez a más residentes de Île-de-France a dar el paso de la movilidad compartida en sus viajes diarios de trabajo desde casa. Para saber más, visita la página dedicada a la evolución de este sistema de coche compartido.
Una medida anticontaminación si cada vehículo transportaba a 2 personas. Además del transporte público, hay millones de plazas disponibles en vehículos en la carretera. El coche compartido es económico y más respetuoso con el medio ambiente.
Creación de una marca de coche compartido para toda la región de Île-de-France
Además de las acciones emprendidas para mejorar la red de transporte público, Île-de-France Mobilités, en su papel de autoridad organizadora de movilidad, lleva varios años impulsando una política orientada a desarrollar una amplia gama de servicios de movilidad. Durante varios meses, Île-de-France Mobilités ha estado reuniendo a todos los actores que ofrecen servicios de coche compartido y a las autoridades locales para desarrollar una nueva marca "Île-de-France Autosharing" y así ayudar a los residentes de Île-de-France a acceder a este tipo de servicio con tranquilidad.
Île-de-France mobilités ha creado una etiqueta con criterios precisos para garantizar a los pasajeros: calidad de servicio e información, vehículos modernos y limpios, precios atractivos e incentivativos, un único motor de búsqueda Vianavigo con todas las ofertas.
Nuevas estaciones en Île-de-France: aseos adicionales y espacios conectados
El desarrollo de estaciones en la región de Île-de-France tiene como objetivo facilitar la vida y aumentar el confort de los pasajeros en la región de Île-de-France. Île-de-France Mobilités está entrando en una nueva fase del desarrollo de las estaciones de Île-de-France con la instalación de aseos en la estación y la creación de espacios conectados, integrando asientos cómodos, enchufes de carga y Wi-Fi. El despliegue de estos servicios apoya la renovación y adaptación masiva de las estaciones para desarrollar la intermodalidad, facilitar el aparcamiento y promover el desarrollo de la movilidad blanda como el ciclismo.
También se han presentado varios proyectos de desarrollo de la estación al Consejo de Mobilité de Île-de-France. La estación de Saint-Denis, en particular, pero también la de Mantes-la-Jolie, será objeto de importantes obras para mejorar la accesibilidad, preparar la llegada de nuevas líneas y apoyar proyectos de desarrollo urbano.
Medidas para una red metropolitana más eficiente
El ayuntamiento de Île-de-France Mobilités ha validado el plan director del material rodante del metro. Esta última permite la renovación de todos los trenes de "hierro". Se pedirán al menos 338 trenes de este nuevo metro "MF19" para las líneas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13. La primera línea que se equipará será la línea 10, con nuevos metros a partir de 2024.
También se lanzarán estudios preliminares para la automatización total de la línea 13. Esta automatización aumentaría la frecuencia de los metros en la línea, con un paso cada 90 segundos durante la hora punta, y garantizaría una mejor regularidad.
Para descubrir todas las decisiones (Navigo Senior Pass disponible a partir de los 62 años, refuerzos de autobús, etc.) votadas en la reunión del consejo de Île-de-France Mobilités el 17 de abril de 2019, puedes consultar las publicaciones dedicadas en Twitter.