Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 17 de abril de 2019

Nuevas estaciones en Île-de-France: aseos adicionales y espacios conectados

El desarrollo de estaciones en la región de Île-de-France tiene como objetivo facilitar la vida y aumentar el confort de los pasajeros en la región de Île-de-France. Île-de-France Mobilités está entrando en una nueva fase del desarrollo de las estaciones de Île-de-France con la instalación de aseos en la estación y la creación de espacios conectados, integrando asientos cómodos, enchufes de carga y Wi-Fi. El despliegue de estos servicios apoya la renovación y adaptación masiva de las estaciones para desarrollar la intermodalidad, facilitar el aparcamiento y promover el desarrollo de la movilidad blanda como el ciclismo.

También se han presentado varios proyectos de desarrollo de la estación al Consejo de Mobilité de Île-de-France. La estación de Saint-Denis, en particular, pero también la de Mantes-la-Jolie, será objeto de importantes obras para mejorar la accesibilidad, preparar la llegada de nuevas líneas y apoyar proyectos de desarrollo urbano.