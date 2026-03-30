¿Qué ver y hacer en abril en Île-de-France?
#1. Fin de semana de Pascua: búsquedas de huevos gratuitas por toda Île-de-France
Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, París... En toda la región, se organizan búsquedas de huevos gratuitas durante el largo fin de semana del 4 al 6 de abril de 2026.
Generalmente reservado para niños hasta los 12 años, el acceso a las búsquedas de chocolate es gratuito o mediante reserva. Ven con tu familia, con tus cestas.
Algunos ejemplos de búsquedas de huevos organizadas en Île-de-France el primer fin de semana de abril:
- En el Parc Chanorier de Croissy-sur-Seine : 4 de abril
- En el Parc du Château de Suresnes : 5 de abril de 10:00 a 13:00.
- En la ciudad medieval de Provins : del 5 al 6 de abril
- En el patio del Château de Nemours : 4 de abril de 16:00 a 18:00.
Contacta con la oficina de turismo o con el ayuntamiento de tu ciudad para informarte sobre eventos previstos cerca de ti o consulta la lista de búsquedas de huevos en Île-de-France.
#2. Días Europeos de la Artesanía: descubrimiento de la artesanía francesa
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Lanzados a principios de los años 2000, los Días Europeos de la Artesanía Artística pusieron la artesanía en el centro de atención en toda Francia y Europa, del 7 al 12 de abril de 2026.
¿El objetivo? Un mejor conocimiento y reconocimiento de 281 oficios como: cerámica, serigrafía, artículos de cuero, restauración de obras de arte o fabricación de vidrio.
Descubre lo que hace en las artes y oficios de Île-de-France
Cientos de lugares organizan eventos, exposiciones, talleres, reuniones y jornadas de puertas abiertas durante una semana: siempre de forma gratuita y/o con reserva previa.
¿Cómo aprovecharlo?
Las Journées des Métiers d'Art se celebran del 7 al 12 de abril de 2026: consulta la página web para encontrar la lista de eventos cerca de ti.
#3. La exhibición Beat Goes On: sumérgete en el corazón de la fiesta
La cultura de salir de fiesta (fiesta, por la noche, en una discoteca) no es solo una moda juvenil. En todo el mundo, generaciones enteras se han expresado y se están expresando a través del acto de celebrar.
Un verdadero fenómeno social, artístico y político (nacido en los años 70 en Nueva York), el clubbing está ahora presente en todos los continentes.
De São Paulo a París, desde los años 70 hasta la actualidad
La exposición The Beat Goes On en el Quai de la Photo (un centro de arte flotante dedicado a la fotografía contemporánea) repasa más de cinco décadas de noches, fiestas y música, a través de continentes y tras la lente de una docena de fotógrafos.
Exposición: información práctica
Quai de la Photo, 9 port de la Gare, París 13
- De miércoles a domingo, de 12 a 0 de la mañana
- La exposición finaliza el 24 de abril de 2026
¿Cómo llegar allí en transporte?
- Metro 6 : Andén de la estación
- Metro 5, 10 y RER C : Gare d'Austerlitz
- Metro 6 y 14 : Bercy
#4. Vive el comienzo de la primavera en Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine es un pequeño pueblo en las Yvelines, situado en el borde del Val-d'Oise. Allí viven unos 36.000 habitantes, en la confluencia del Oise y el Sena (el lugar donde se unen los dos ríos), justo a la orilla del agua.
Su posición estratégica, en la encrucijada de los ríos, la convierte en la capital francesa del transporte fluvial interior: el transporte fluvial de mercancías. Incluso hay un internado para los hijos de barqueros (aquellos que conducen los barcos).
¿Qué hacer en Conflans-Sainte-Honorine en abril?
Para este mes de abril, Conflans-Sainte-Honorine es una parada perfecta para disfrutar de la primavera que se está asentando en Île-de-France.
- Camina por los muelles : detente en las orillas o en la terraza y observa el desfile de embarcaciones (entre el Muelle de la República y el Puerto de San Nicolás, las embarcaciones amarradas cuentan toda una historia: remolcadores antiguos, barcazas habitadas, barcos atípicos, restaurantes, cafeterías e incluso la iglesia de los Barqueros... ¡En una barcaza, por supuesto!).
- Visita el Parc du Prieuré : equipado con juegos infantiles, un palomar y un hermoso pabellón neoclásico, ofrece unas vistas impresionantes del valle del Sena.
- Pasea por el casco antiguo : partiendo de la Place Fouillère, sigue las antiguas calles adoquinadas, te encontrarás con la torre Montjoie, la fortaleza en la cima de la ciudad, la iglesia románico-gótica de Saint-Maclou y encantadoras tiendas locales.
¿Cómo llegar a Conflans-Sainte-Honorine en transporte público?
Línea J : estación Conflans-Sainte-Honorine + 10 minutos a pie para llegar a las orillas
En resumen: ¿qué hacer en abril en Île-de-France?
- Busca huevos gourmet en familia
- Descubre el saber hacer francés con las Journées des Métiers d'Art
- Sumérgete en la fiesta con la exposición The Beat Goes On
- Recibiendo los primeros soles de la primavera en Conflans-Sainte-Honorine
Felices descubrimientos, y nos vemos el mes que viene para ideas de salidas de primavera accesibles en transporte público, en todo Île-de-France.