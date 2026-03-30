¿Qué ver y hacer en abril en Île-de-France?

Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, París... En toda la región, se organizan búsquedas de huevos gratuitas durante el largo fin de semana del 4 al 6 de abril de 2026.

Generalmente reservado para niños hasta los 12 años, el acceso a las búsquedas de chocolate es gratuito o mediante reserva. Ven con tu familia, con tus cestas.

Algunos ejemplos de búsquedas de huevos organizadas en Île-de-France el primer fin de semana de abril:

En el Parc Chanorier de Croissy-sur-Seine : 4 de abril

: 4 de abril En el Parc du Château de Suresnes : 5 de abril de 10:00 a 13:00.

: 5 de abril de 10:00 a 13:00. En la ciudad medieval de Provins : del 5 al 6 de abril

: del 5 al 6 de abril En el patio del Château de Nemours : 4 de abril de 16:00 a 18:00.

Contacta con la oficina de turismo o con el ayuntamiento de tu ciudad para informarte sobre eventos previstos cerca de ti o consulta la lista de búsquedas de huevos en Île-de-France.