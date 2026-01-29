¿Qué ver y hacer en febrero en Île-de-France?

¿Te llaman la atención los Micro-Folies?

Esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de Cultura, ofrece un programa gratuito para venir a descubrir con tu familia:

Talleres creativos e iniciaciones digitales

Conferencias culturales y visitas a museos digitales

Proyecciones y funciones en directo

Micro-Folie en Seine-Saint-Denis: dos colegas abren sus puertas a los curiosos

Si Micro-Folie existe en todas partes de Francia e Île-de-France, para el mes de febrero, es de Micro-Folies en Seine-Saint-Denis de lo que queríamos hablar.

Hasta principios de marzo, dos universidades ofrecen programación gratuita (a veces con reserva previa) todos los miércoles y sábados.

¿Los lugares y cómo llegar?