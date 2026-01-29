¿Qué ver y hacer en febrero en Île-de-France?
Micro-Folie: un programa cultural gratuito abierto a todos en Seine-Saint-Denis
¿Te llaman la atención los Micro-Folies?
Esta iniciativa, apoyada por el Ministerio de Cultura, ofrece un programa gratuito para venir a descubrir con tu familia:
- Talleres creativos e iniciaciones digitales
- Conferencias culturales y visitas a museos digitales
- Proyecciones y funciones en directo
Micro-Folie en Seine-Saint-Denis: dos colegas abren sus puertas a los curiosos
Si Micro-Folie existe en todas partes de Francia e Île-de-France, para el mes de febrero, es de Micro-Folies en Seine-Saint-Denis de lo que queríamos hablar.
Hasta principios de marzo, dos universidades ofrecen programación gratuita (a veces con reserva previa) todos los miércoles y sábados.
¿Los lugares y cómo llegar?
- Collège Anatole France, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
> Parada en la estación de Drancy en el RER B
- El Collège Niki de Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
> Parada en Danton en el tranvía T1 o en la estación La Courneuve el 8 de mayo de 1945 en la línea 7 del metro
Año Nuevo Asiático: desfiles, eventos y mercados gourmet por toda Île-de-France
¿Qué es el Año Nuevo Lunar?
Cada año, entre enero y marzo (dependiendo de la cultura), es el Año Nuevo Lunar.
Una gran festividad celebrada en varias culturas asiáticas que marca el comienzo de un nuevo año (según el calendario lunar).
Es un momento festivo de renovación y reunión, salpicado de grandes mercados, decoraciones, desfiles de disfraces y lanzamientos de farolillos, que pueden disfrutarse en toda Île-de-France.
¿Dónde celebrar el Año Nuevo Lunar en Île-de-France?
Ya sea que:
- En Nogent-sur-Marne, en el Pavillón Baltard para un mercado y entretenimiento el 14 de febrero
- A lo largo del Boulevard de Belleville en París, el 19 de febrero, para un gran mercado gastronómico entre las estaciones de metro Ménilmontant y Couronnes
- En Triel-sur-Seine, el 14 de febrero, para un desfile colorido, fuegos artificiales, espectáculos y espectáculos a partir de las 17:15
- O en Aubervilliers, el 19 de febrero para un desfile de disfraces, talleres y puestos gourmet en la Place de l'Hôtel de Ville...
¡Por toda la región, los acontecimientos salpican el mes de febrero!
El Arboreto de la Vallée-aux-Loups: una muestra de la naturaleza de los cuatro rincones del globo
Para respirar aire fresco en un lugar original, dirígete al Arboreto de la Vallée-aux-Loups en Châtenay-Malabry.
En casi 13 hectáreas, este jardín paisajístico único ofrece hermosos paseos en medio de una colección botánica de los cuatro confines del mundo.
Mientras paseas por los senderos, puedes admirar jardines temáticos — como el Jardín de Frutas o el Jardín de Castañas — así como árboles raros, como el famoso cedro azul llorón del Atlas, ¡que tiene más de 130 años!
Información práctica
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
102 rue de Chateaubriand, 92290 en Châtenay-Malabry
- Toma el RER B hasta Robinson y luego el autobús 14 hasta la parada del Arboreto
- Abierto todos los días
- Acceso gratuito
Reapertura del Musée de la Vie Romantique: un salto artístico atrás en el tiempo
El Musée de la Vie Romantique reabre al público el 14 de febrero de 2026 tras la renovación.
Ubicado en un hermoso edificio del noveno distrito de París, el museo está rodeado de un precioso jardín y un jardín de rosas.
Gratis (para su colección permanente),el Musée de la Vie Romantique te sumerge en el mundo del romanticismo del siglo XIX, entre pinturas de grandes maestros, poesía, literatura y mobiliario de época.
Información práctica
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 París
- De martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. (cerrado los lunes)
- Entrada gratuita a las colecciones permanentes
- Parada Pigalle (Metro 12 o 2) o parada Saint-Georges (Metro 12)
En resumen: ¿qué hacer en febrero en Île-de-France?
- Aprovecha el programa Micro-Folies en Seine-Saint-Denis
- Celebra el Año Nuevo Lunar en Île-de-France
- Pasea y maravíllate con el Arboreto Vallée-aux-Loups
- Aprovecha la reapertura del Musée de la Vie Romantique
- Consejo extra para los fans de Histoire de France: la mayor reunión napoleónica del norte de Francia tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero de 2026. ¡Más de 500 recreadores europeos dan vida a la Batalla de Montereau de 1814!