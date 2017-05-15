Con el programa "Welcome", Île-de-France Mobilités está reforzando y mejorando la acogida de los viajeros en el aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle

El proyecto Welcome, ideado por Île-de-France Mobilités en 2015, es un sistema destinado a facilitar la recepción de visitantes de Francia y del extranjero. Además de las personas ya en el puesto, el proyecto Welcome permite desplegar una docena de agentes multilingües adicionales en París Norte, en CDG1 y CDG2. Su misión es informar a los pasajeros sobre todo su trayecto, dirigirles hacia trenes directos, acompañarles a la hora de comprar sus billetes en las máquinas expendedoras, tranquilizarles y luchar contra la falta de civismo y los actos maliciosos en la estación, etc. Identificables por un conjunto específico, estos equipos están presentes de 7 a.m. a 10 p.m., los 7 días de la semana. Al reforzar los recursos humanos para la recepción y el soporte de ventas, Île-de-France Mobilités quiere tener mejor en cuenta las necesidades específicas de los turistas, especialmente de los extranjeros.

El presupuesto asignado a este programa se ha duplicado en 2 años, pasando de 1,4 a 3 millones de euros. Con más de 62 millones de pasajeros al año, el Aeropuerto Charles de Gaulle es el segundo aeropuerto más grande de Europa.