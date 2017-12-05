Île-de-France Mobilités mejora el servicio de transporte bajo demanda de Filéo

Desde el 2 de enero de 2018, Filéo está evolucionando y digitalizándose para ofrecer nuevas funcionalidades, como el envío automático de una notificación en caso de interrupción o recordatorio de reserva, o la monitorización en tiempo real de la llegada del autobús así como del tiempo de viaje restante para el viajero una vez instalado en el autobús.

Île-de-France Mobilités quiere ofrecer a los pasajeros un sistema de transporte flexible y eficiente. Como la actividad del andén París-Charles-de-Gaulle sigue siendo continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entre turnos escalonados o nocturnos para los empleados, el servicio de transporte bajo demanda sustituye a las líneas regulares cuando estas últimas ya no están en servicio. Dependiendo de las reservas, la red virtual Filéo puede transportar a cualquier viajero en cualquier momento. El transporte utilizado va desde autocares hasta minibuses, incluyendo vehículos ligeros compartidos (VTC).