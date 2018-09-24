Ryder Cup 2018: la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités se movilizan para acoger el tercer evento deportivo más grande del mundo
Como en todo evento deportivo o cultural importante, Île-de-France Mobilités está reforzando su oferta de transporte para la recepción de espectadores en Saint-Quentin-en-Yvelines.
El eje París – Saint-Quentin-en-Yvelines (líneas C, N y U) es el primer eje identificado por los organizadores para permitir a los espectadores llegar al recinto de la Ryder Cup. Así, y tras un análisis de los caudales esperados, Île-de-France Mobilités ha decidido reforzar la oferta de transporte en las líneas C, N y U de la siguiente manera:
- el viernes, se crearon 4 trenes en la línea C y 4 trenes en la línea N,
- el sábado, se crearon 6 trenes en la línea C y 5 trenes en la línea N, así como la introducción de 6 trenes en la línea C y 9 trenes en la línea U,
- los domingos, la creación de 6 trenes en la línea C y 5 trenes en la línea N, así como la introducción de "trenes largos" de 3 trenes en la línea C y 6 trenes en la línea U.
Dibujando las líneas preparatorias para organizar la Ryder Cup. Líneas N, U, C. Metro B hacia el Aeropuerto Charles de Gaulle.
El segundo eje ferroviario identificado, el eje París – Massy-Palaiseau por la línea B, será reforzado por la RATP desde París hasta Massy-Palaiseau, de la siguiente manera:
- el viernes, la creación de 4 trenes,
- el sábado, la creación de 9 trenes,
- los domingos se creaban 8 trenes.
Para completar la oferta ferroviaria, el organizador del evento ha establecido un sistema de lanzadera gratuita entre el campo de golf y las estaciones de Saint-Quentin-en-Yvelines y Massy-Palaiseau.
Agentes movilizados para el cuidado y la seguridad de los viajeros
En las principales estaciones de los distintos ejes, la RATP y SNCF Mobilités, implementará un despliegue adicional de agentes de recepción. Se refieren a las estaciones de Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse y La Défense, así como a las estaciones intramuros de la línea C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides y Champ de Mars-Tour Eiffel). Recepción y regulación, los agentes estarán presentes para guiar a los usuarios hacia una ruta óptima hacia el Golf National.
Preparativos para acoger la Ryder Cup por il-de-France mobilité
Una colaboración con la región de Île-de-France
La Región ha concedido una subvención de 200.000 € a la Ryder Cup y también ha cofinanciado la renovación y mejora del campo de golf Saint-Quentin-en-Yvelines, por un valor de 2 millones de euros.
Una movilización de estudiantes de secundaria
Como parte de esta colaboración, la región de Île-de-France tuvo la oportunidad de invitar a estudiantes de secundaria de la región de Île-de-France a participar en los días de entrenamiento de la Junior Ryder Cup, que tendrán lugar los días 24 y 25 de septiembre en el campo de golf de Disneyland Paris. Es un día dividido en dos partes: una bienvenida matutina en los centros de entrenamiento de los jugadores y una tarde en el parque Disneyland París. Se preocupa a 200 estudiantes de secundaria de la región de Île-de-France.
Influencia internacional sin precedentes
La organización de este evento en Île-de-France permitirá destacar la oferta turística y los activos de la región. 25 voluntarios turísticos serán desplegados en las estaciones de Saint-Quentin-en-Yvelines y Massy Palaiseau para recibir a visitantes franceses e internacionales de la mejor manera posible.