Ryder Cup 2018: la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités se movilizan para acoger el tercer evento deportivo más grande del mundo

Como en todo evento deportivo o cultural importante, Île-de-France Mobilités está reforzando su oferta de transporte para la recepción de espectadores en Saint-Quentin-en-Yvelines.

El eje París – Saint-Quentin-en-Yvelines (líneas C, N y U) es el primer eje identificado por los organizadores para permitir a los espectadores llegar al recinto de la Ryder Cup. Así, y tras un análisis de los caudales esperados, Île-de-France Mobilités ha decidido reforzar la oferta de transporte en las líneas C, N y U de la siguiente manera: