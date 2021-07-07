Île-de-France Mobilités funciona con gas verde con la GRDF

¿Lo sabías? A finales de año, 1400 autobuses y autocares en la región de Île-de-France funcionarán con gas verde, en colaboración con GRDF.

El gas verde es una energía sostenible, limpia y verdaderamente eficiente.

Además, a partir de 2025, en las zonas urbanas densas, y en 2029, en los suburbios exteriores, el 100% de los 10.500 autobuses y autocares de la región estarán limpios. El 70% de eso se debe al gas verde.

Un compromiso firme para que todos puedan moverse con eficiencia y respirar mejor.