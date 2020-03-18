Información sobre COVID-19
Île-de-France Mobilités mantiene abiertas las líneas de transporte público para que las personas cuya actividad sea esencial puedan desplazarse (personal sanitario, policías, bomberos, servicios públicos, farmacéuticos, personal que trabaja en supermercados y en sectores estratégicos como telecomunicaciones, redes de distribución de agua y energía, etc.) dentro de las condiciones establecidas por el Ministerio del Interior
Al utilizar el transporte público, Île-de-France Mobilités recomienda respetar los gestos de barrera:
- Mantén la mayor distancia posible de los demás pasajeros
- No te pongas las manos en la cara
- Lávate las manos antes y después de cada viaje
- Tosiendo en el codo
- Utiliza pañuelos de un solo uso
Quédate en casa. Si tienes que usar transporte público, considera métodos de pago sin contacto.
Para limitar el contacto al máximo, Île-de-France Mobilités también recomienda utilizar métodos de pago sin contacto:
- Implementación del SMS Ticket para todos los autobuses en Île-de-France
- Navigo Easy pass, con posibilidad de cargar desde smartphone
- Navigo Liberté +
- Billetes para Navigo y smartphone