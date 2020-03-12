Métodos de pago sin contacto a tu disposición
El billete SMS para autobuses
Desde el 1 de septiembre de 2018, puedes comprar un billete de autobús en las afueras usando tu teléfono y sin necesidad de cambiar: enviando un código, recibirás un billete en forma de SMS y se te debitará directamente de tu factura del móvil.
Este experimento se ha extendido a toda la red de autobuses de Île-de-France.
La distancia social adecuada para comprar un billete de autobús es hacerlo por SMS
Navigo Easy
Dedicado a viajeros ocasionales, el Navigo Easy es un pase sin contacto para cargar tus billetes y ciertos pases cortos. Accesible para todos y sin compromiso, podrás cargar tus libros de billetes, billetes de aeropuerto, varios paquetes, etc... En el mismo medio. Como no es nominativo, puede prestarse a otras personas.
El pase Navigo Easy está disponible en las taquillas de las estaciones de Île-de-France y luego puede recargarse en máquinas expendedoras o gracias a tu teléfono y a la aplicación Île-de-France Mobilités (anteriormente Vianavigo).
Navega con tu smartphone
Los nuevos servicios, disponibles en la aplicación Île-de-France Mobilités, te permiten comprar y/o recargar tus pases:
- Carga tu pase Navigo. Debes tener un teléfono NFC con al menos la versión Android 6.0, y luego instalar la app Île-de-France Mobilités. Luego ve a la pestaña de Compras y déjate guiar. Así, no hace falta ir a una terminal ni a una taquilla/estación y hacer cola.
- Carga los billetes/pases en tu smartphone y vótalos con él. Este segundo servicio está disponible tanto en smartphones Android con tarjeta SIM con función NFC, a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, o en ciertos smartphones Samsung que integran un chip seguro que permite almacenar billetes. Este servicio se suma a los billetes de cartón y al pase Navigo, ofreciendo un servicio mejor adaptado a nuevos usos.
Para recargar tu pase Navigo, toca solo una pantalla: tu teléfono. Evitemos llegar al límite. Recarguemos energías con la aplicación Île-de-France Mobilités (antes Vianavigo).
Navigo Liberté+
El Navigo Liberté+ es un nuevo paquete para viajar con total libertad: permite viajar en transporte y cobrar el mes siguiente por los viajes realmente realizados.
¡No más esperar en la taquilla y en las máquinas expendedoras para comprar o recargar! La venta de billetes en Île-de-France se está adaptando a nuevos usos para simplificar los desplazamientos.
Además, los transbordos serán gratuitos entre autobús y metro o entre tranvía y metro.
Inicialmente se despliega en el perímetro geográfico del billete T+ (metro, autobús, tranvía y RER en París), en el funicular Montmartre, el Tzen, OrlyBus y RoissyBus.
Mantente a una distancia segura de las colas con Navigo Liberté+. Viaja con tu pase Navigo y solo paga los viajes que realices mediante domiciliación bancaria el mes siguiente.