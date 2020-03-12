Métodos de pago sin contacto a tu disposición

Navigo Liberté+

El Navigo Liberté+ es un nuevo paquete para viajar con total libertad: permite viajar en transporte y cobrar el mes siguiente por los viajes realmente realizados.

¡No más esperar en la taquilla y en las máquinas expendedoras para comprar o recargar! La venta de billetes en Île-de-France se está adaptando a nuevos usos para simplificar los desplazamientos.

Además, los transbordos serán gratuitos entre autobús y metro o entre tranvía y metro.

Inicialmente se despliega en el perímetro geográfico del billete T+ (metro, autobús, tranvía y RER en París), en el funicular Montmartre, el Tzen, OrlyBus y RoissyBus.