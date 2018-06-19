Lanzamiento del Desafío de Información al Pasajero

Casi cincuenta personas estuvieron presentes el 18 de junio para el lanzamiento del Passenger Information Challenge. Presentada por Grégoire de Lasteyrie, administrador del Consejo de Mobilités de Île-de-France y delegado especial para la nueva movilidad para la región de Île-de-France, esta sesión de intercambio fue una oportunidad para presentar en detalle a los actores los desafíos, expectativas y avances de este desafío.

Este intercambio también fue una oportunidad para que estos actores se familiarizaran con el ecosistema (pasajeros, sector del transporte, digital, etc.) en la que tendrán que evolucionar. Por ejemplo, se presentó un enfoque en los Datos Abiertos de Île-de-France Mobilités, y varias asociaciones de pasajeros estuvieron presentes para liderar una mesa redonda sobre "información de pasajeros en situaciones de interrupción".

Para obtener más información sobre el Desafío de Información al Pasajero y/o para proponer una solución innovadora, visita la página dedicada al desafío.