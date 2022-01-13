El Metro 4 ha llegado a Bagneux

Estaciones de Barbara y Lucie Aubrac

Dos nuevas emisoras, "Barbara" y "Bagneux - Lucie Aubrac", cuyos nombres fueron elegidos en 2018 por los propios habitantes de la región de Île-de-France, tras una consulta online que recogió más de 30.000 votos.

En la frontera de Montrouge y Bagneux, la estación "Barbara", llamada así en homenaje a la legendaria cantante Barbara , que descansa en el cementerio parisino de Bagneux, sirve a una zona residencial de Montrouge, el Fort de Montrouge, pero también al cementerio de Bagneux y al norte de la comuna de Bagneux.

Por su parte, la estación terminal "Bagneux - Lucie Aubrac" es un verdadero centro multimodal y forma parte del desarrollo del ecodistrito ZAC de Victor Hugo. Como homenaje, por supuesto, a Lucie Aubrac, heroína de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.