El Metro 4 ha llegado a Bagneux
"Bagneux - Lucie Aubrac" y "Barbara": dos nuevas estaciones que marcan la finalización de la ampliación hacia el sur de la línea 4 del metro. Dos estaciones diseñadas con la ayuda del estudio de arquitectura LIN (Finn Geipel–Giulia Andi).
Estaciones de Barbara y Lucie Aubrac
Dos nuevas emisoras, "Barbara" y "Bagneux - Lucie Aubrac", cuyos nombres fueron elegidos en 2018 por los propios habitantes de la región de Île-de-France, tras una consulta online que recogió más de 30.000 votos.
En la frontera de Montrouge y Bagneux, la estación "Barbara", llamada así en homenaje a la legendaria cantante Barbara , que descansa en el cementerio parisino de Bagneux, sirve a una zona residencial de Montrouge, el Fort de Montrouge, pero también al cementerio de Bagneux y al norte de la comuna de Bagneux.
Por su parte, la estación terminal "Bagneux - Lucie Aubrac" es un verdadero centro multimodal y forma parte del desarrollo del ecodistrito ZAC de Victor Hugo. Como homenaje, por supuesto, a Lucie Aubrac, heroína de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.
La extensión de la línea 4 hasta Bagneux en cifras
- 2 nuevas estaciones subterráneas
- Un nuevo túnel de 1,8 km
- Se esperaban unos 37.000 pasajeros cada día en este nuevo tramo de la línea
- 30 minutos entre Châtelet - Les Halles y Bagneux - Lucie Aubrac
- 23 km/h de media
- Intervalos de 2 a 3 minutos en 2 trenes
- En total se excavaron 380.000 m3 de suelo durante las obras
- 1 nuevo centro de avería y almacenamiento de trenes
Una línea interconectada con todas las áreas metropolitanas y RER... y la futura línea 15 del metro
Con la apertura de las nuevas estaciones de Bagneux, la línea 4 está ahora interconectada con todas las líneas de metro y RER de la red (excepto la 3bis y la 7bis). Y a partir de 2025, también estará conectada con la nueva línea 15 Sur a través de la estación Bagneux - Lucie Aubrac.
La línea 4 se vuelve automática
La ampliación hacia el sur del metro 4 forma parte de la automatización completa de la línea, que comienza este año. Una implementación gradual que debería completarse para 2023.
