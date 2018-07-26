[El proyecto sigue adelante] Nueva línea de autobús Tzen 4
El T Zen 4 entra en una fase decisiva
El proyecto preliminar para el autobús T Zen 4 fue aprobado el miércoles 11 de julio de 2018 por la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités. Este es un paso crucial , ya que este documento detalla todas las características técnicas del proyecto y, en particular , las modalidades de integración del proyecto en su entorno urbano.
También incorpora los compromisos asumidos por Île-de-France Mobilités en relación con las recomendaciones hechas por la comisión de investigación tras la investigación pública de 2016.
Servicio eficiente y más regular
El Bus T Zen 4 es unautobús con un alto nivel de servicioy mayormente en su propio carril. Esto significa que se reservará un carril para ella, para ofrecer un servicio más eficiente y regular. Su longitud de 24 metros permite una capacidad de 130 pasajeros por autobús (un 40% más que un autobús de 18 metros) pararesponder eficazmente al nivel esperado de asistencia. Este proyecto también serárespetuoso con el medio ambiente, con un motor híbrido NGV/eléctrico o 100% eléctrico.
Al fortalecer un importante enlace de transporte público en el centro de Essonne, el T Zen 4 reforzará la sinergia entre los centros generadores existentes y en desarrollo.
Así, el T Zen 4 servirá a 6 municipios: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry y Corbeil-Essonnes.
El proyecto de un vistazo
La T Zen 4 dará servicio a 30 estaciones en una ruta de 14 km. Su afluencia esperada es de 47.000 pasajeros diarios y ofrecerá muchas conexiones, por ejemplo con el RER D, el futuro Tranvía 12 Express, el T Zen 1 y muchas líneas de autobús.
Infografía: TZen 4, información clave sobre el proyecto. 14 km de recorrido, 47.000 empleados esperados cada día, 30 estaciones, servicio continuo de 5 a 1 a.m., numerosas conexiones en toda la ruta, 6 municipios afectados.
Infografía: ¿financiación del proyecto TZen 4? Infraestructura 49%, es decir, la construcción del terreno dedicado, estaciones e instalaciones urbanas (aceras, carreteras,..)necesaria para la inserción del T Zen 4. El material rodante, es decir, el autobús. 100%. La operación, es decir, el mantenimiento de autobuses y estaciones, recursos humanos, videovigilancia... 100%