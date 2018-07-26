[El proyecto sigue adelante] Nueva línea de autobús Tzen 4

Al fortalecer un importante enlace de transporte público en el centro de Essonne, el T Zen 4 reforzará la sinergia entre los centros generadores existentes y en desarrollo.

Así, el T Zen 4 servirá a 6 municipios: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry y Corbeil-Essonnes.