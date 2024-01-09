Metro: la línea 4 es 100% automatizada

Desde 2022, la línea 4 del metro ha ido recibiendo una renovación, con la llegada gradual de lanzaderas totalmente automatizadas entre Bagneux y Porte de Clignancourt y la extensión de la línea entre Mairie de Montrouge y Bagneux.

Y en enero de 2024, la automatización de la línea dará un nuevo paso adelante con lanzaderas 100% automáticas en circulación.

¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es un metro automático? Hacemos balance.