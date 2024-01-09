Metro: la línea 4 es 100% automatizada
Desde 2022, la línea 4 del metro ha ido recibiendo una renovación, con la llegada gradual de lanzaderas totalmente automatizadas entre Bagneux y Porte de Clignancourt y la extensión de la línea entre Mairie de Montrouge y Bagneux.
Y en enero de 2024, la automatización de la línea dará un nuevo paso adelante con lanzaderas 100% automáticas en circulación.
¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es un metro automático? Hacemos balance.
¿Qué es una línea totalmente automática?
En las líneas 1 y 14, y ahora también en la línea 4, los metros circulan sin conductor a bordo. El vehículo se controla de forma remota, desde un centro de control.
En todas las demás líneas, excepto en las 3bis, 7bis y 10 que no son automáticas en absoluto, la automatización es parcial. ¿Qué significa eso exactamente? Que el piloto es automático, pero que el conductor permanece a bordo para garantizar la seguridad, la apertura y cierre de las puertas y para tomar el relevo en caso de incidente.
¿Por qué automatizar una línea de metro?
- Menos espera y más regularidad : la oferta en línea automática se adapta en tiempo real. ¿Más pasajeros en hora punta? Los lanzaderas cambian al segundo para mejorar el flujo de tráfico.
- Más seguridad : una línea 100% automática significa puertas mosquiteras en los andenes. ¿Qué son las puertas mosquiteras de plataforma? Estas son grandes puertas automáticas de cristal que protegen el borde de los andenes para evitar caídas sobre las vías.
- Mejor información para los pasajeros : con pantallas de información y mapas dinámicos actualizados en tiempo real.
- Menos espera entre dos metros: la conducción automática reduce la distancia entre dos trenes en circulación (lo que se denomina el "cantón ferroviario") y así reduce el tiempo de espera entre dos pasajes.
¿Qué metros circulan por la línea 4?
En la línea 4, puedes subir a tres generaciones de metros automáticos :
- MP89 y MP05 : las antiguas líneas de metro de la línea 14, renovadas y modernizadas, circulan por la línea 4,
- Los nuevos metros neumáticos "MP14 ": totalmente automáticos, también circulan por las líneas 14 y 11 (pero en una versión con conductor, en esta última)