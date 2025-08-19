Línea 6501 (ex-línea 1), Línea 6502 (ex-línea 2) y Línea 6503 (ex-línea 3):
En los últimos 5 viajes a la estación Saint-Germain-en-Laye, el colegio André Derain en Chambourcy y La Coudraie en Poissy, se proporcionarán conexiones entre estas 3 líneas en la parada Parvis Gare de Poissy de lunes a domingo. Se establece un tiempo de 5 minutos para que puedas cambiar de vehículo.
- Línea 6510 (ex-línea 10):
El trayecto de las 16:55 se trasladará a las 16:58 para facilitar la conexión con la línea 6536 (anteriormente línea 24).
- Línea 6511 (exlínea 11):
Los horarios de inicio y de viaje se ajustan.
- Línea 6512 (ex-línea 12):
La parada Vallée Maria estará ahora servida en todas las rutas.
- Línea 6518 (ex-línea 18), Línea 6569 (ex-línea 69) y Línea 6572 (ex-línea 72):
Los horarios de salida desde Notre-Dame Chemin Vert se escalonarán a las 12:45 p.m. los miércoles y a las 4:45 p.m. el resto de la semana.
- Línea 6521 (ex-línea 21):
La carrera de las 12:45 p.m. desde el colegio Henri IV, el miércoles, hasta el Ayuntamiento de Tessancourt se traslada a la Línea 6562 (Línea 62).
- Línea 6523 (exlínea 23):
La línea dará servicio al Centre Commercial Espace y a las paradas de Médiathèque en Les Mureaux. La parada La Falaise en Epône estará ahora servida en ambas direcciones.
- Línea 6536 (anteriormente línea 24):
La carrera de las 12:18 se pospondrá a las 12:25 para permitir el regreso de los estudiantes del instituto Charles de Gaulle en Poissy.
- Línea 6537 (ex-línea 17):
Los horarios de salida se modificarán para mejorar las conexiones en la Gare des Clairières de Verneuil-sur-Seine.
- Línea 6541 (exlínea 41) y Línea 6543 (exlínea 43):
Los horarios de los domingos se escalonarán ligeramente para mejorar las conexiones con los trenes.
- Línea 6553 (anteriormente línea 53):
La parada de Le Cep ya no se realizará en dirección a Triel-sur-Seine.
- Línea 6554 (anteriormente línea 54):
La parada Château Maurice Clerc ahora estará servida en ambas direcciones.
- Línea 6555 (exlínea 55):
La línea marcará la parada de Notre-Dame en ambas direcciones.
- Línea 6557 (ex-línea 57):
Las paradas en el distrito de La Bruyère volverán a estar servidas para llegar y salir del Lycée Le Corbusier.
- Línea 6576 (anteriormente línea 76a):
Se añadirán dos paradas a la ruta: 402 rue Paul Doumer y Port Maron en Triel-sur-Seine.
- Línea 6578 (ex-línea 76b) y Línea 6579 (ex-línea 76c):
La salida de la línea 6578 será en la parada Les Valanchards en Vauréal.
La parada Le Noyer en Jouy-le-Moutier será servida exclusivamente por la línea 6579.
- Línea 7809 (ex-línea X409):
La línea dará ahora servicio a la parada Les 3 Fontaines en Le Chesnay-Rocquencourt.
- Línea 7819 (ex-línea X419):
La salida de Versalles a las 7:41 a.m. se pospondrá hasta las 7:45 a.m. para asegurar la conexión en la Gare des Mureaux para los pasajeros que se dirigan a Aérospatiale.
Paralelamente a estos cambios, algunas sentencias están cambiando sus nombres:
- Centre Commercial en Hardricourt se convierte en Centre Commercial Vexin.
- El centro comercial de Meulan-en-Yvelines se convierte en el Centro Comercial Paradis.
- El centro comercial de Verneuil-sur-Seine pasa a llamarse Centro Comercial Maupas.
- El centro comercial de Carrières-sous-Poissy pasó a ser el 8 de mayo de 1945.
- El ayuntamiento de Hardricourt se convierte en el Grupo Escolar Lachiver.
- La Place de l'Église en Hardricourt se convierte en el Ayuntamiento.
- Cimetière à Carrières-sous-Poissy se convierte en Alexis Quennet.
- El Stade à Mézy-sur-Seine se convierte en el Stade Rémi Ferey.
- El Ayuntamiento Anexo en Aubergenville se convierte en el Marché Couvert.
- Peugeot en Poissy se convierte en Stellantis.