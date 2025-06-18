Una nueva numeración de tus líneas de autobús en la zona de Poissy – Les Mureaux

Île-de-France Mobilités está implementando un nuevo sistema regional de numeración para las líneas de autobús. En el territorio, vuestras líneas de autobús pasan a renumerarse a partir del 25 de agosto.

¿Por qué cambiar los números de línea?

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas. Líneas cuyos sistemas de numeración coexisten, pero no se parecen entre sí, con nombres muy diferentes y duplicados en los números de línea (había hasta 19 líneas 2 en toda la red), lo que complica la comprensión de la red.

Para facilitar a los pasajeros la comprensión de la operación de los planificadores de rutas y consolidar el proyecto de construir una red única de transporte público a escala regional, Île-de-France Mobilités continúa renumerando todas las líneas en los suburbios exteriores.

 

¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En nuestro territorio, todas las líneas de autobús tendrán 4 dígitos y comenzarán con el prefijo 65 (65XX).

En la medida de lo posible y para simplificar esta evolución, el número actual se mantendrá con la adición del prefijo 65 (por ejemplo, el 2 se convierte en 6502, el 56 se convierte en 6556...).

 

Hay dos excepciones a este cambio:

  • Las líneas exprés también estarán compuestas por 4 dígitos con el prefijo 78 (correspondiente al número del departamento). Ej: X409 pasa a ser la línea 7809
  • Las rutas especiales de las escuelas (CSS) permanecen sin cambios.

  

¿Están cambiando mis líneas de autobús?

9 líneas están evolucionando para simplificar sus rutas actuales:

  • La línea 33 está dividida:

6533 : Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.

6535 : estación de tren Meulan-en-Yvelines Thun-le-Paradis, circuito urbano.

 

  • La línea 61 está dividida:

6561 : Vaux-sur-SeineLiceo de Les Mureaux François Villon.

6581 : Mézy-sur-SeineLiceo Les Mureaux François Villon.

 

  • La línea 63 está separada:

6550 : Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.

6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.

 

  • La línea 67 se divide así:

6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.

6577: Les Mureaux Gare – estación Saint-Germain-en-Laye.

 

  • La línea 70 está dividida:

6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.

6582: MorainvilliersChambourcy André Derain College.

 

  • La línea 73 está dividida:

6573: Sirviendo al colegio Léonard de Vinci en Ecquevilly.

6580: Servicio al Lycée François Villon en Les Mureaux y al Lycée Van Gogh en Aubergenville.

 

  • La línea 76a pasa a ser la 6576: MenucourtVerneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

 

  • La línea 76b pasa a ser la línea 6578: VauréalVerneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

 

  • La línea 76c pasa a ser la línea 6579: Jouy-le-MoutierVerneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

Tabla resumen de filas (números antiguos y nuevos)

