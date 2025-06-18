¿Por qué cambiar los números de línea?
La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas. Líneas cuyos sistemas de numeración coexisten, pero no se parecen entre sí, con nombres muy diferentes y duplicados en los números de línea (había hasta 19 líneas 2 en toda la red), lo que complica la comprensión de la red.
Para facilitar a los pasajeros la comprensión de la operación de los planificadores de rutas y consolidar el proyecto de construir una red única de transporte público a escala regional, Île-de-France Mobilités continúa renumerando todas las líneas en los suburbios exteriores.
¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En nuestro territorio, todas las líneas de autobús tendrán 4 dígitos y comenzarán con el prefijo 65 (65XX).
En la medida de lo posible y para simplificar esta evolución, el número actual se mantendrá con la adición del prefijo 65 (por ejemplo, el 2 se convierte en 6502, el 56 se convierte en 6556...).
Hay dos excepciones a este cambio:
- Las líneas exprés también estarán compuestas por 4 dígitos con el prefijo 78 (correspondiente al número del departamento). Ej: X409 pasa a ser la línea 7809
- Las rutas especiales de las escuelas (CSS) permanecen sin cambios.
¿Están cambiando mis líneas de autobús?
9 líneas están evolucionando para simplificar sus rutas actuales:
- La línea 33 está dividida:
6533 : Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.
6535 : estación de tren Meulan-en-Yvelines Thun-le-Paradis, circuito urbano.
- La línea 61 está dividida:
6561 : Vaux-sur-Seine – Liceo de Les Mureaux François Villon.
6581 : Mézy-sur-Seine – Liceo Les Mureaux François Villon.
- La línea 63 está separada:
6550 : Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.
6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.
- La línea 67 se divide así:
6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.
6577: Les Mureaux Gare – estación Saint-Germain-en-Laye.
- La línea 70 está dividida:
6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.
6582: Morainvilliers – Chambourcy André Derain College.
- La línea 73 está dividida:
6573: Sirviendo al colegio Léonard de Vinci en Ecquevilly.
6580: Servicio al Lycée François Villon en Les Mureaux y al Lycée Van Gogh en Aubergenville.
- La línea 76a pasa a ser la 6576: Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- La línea 76b pasa a ser la línea 6578: Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- La línea 76c pasa a ser la línea 6579: Jouy-le-Moutier – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.