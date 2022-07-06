Noticias similares

1 de agosto de 2022: Lanzamiento de vuestra nueva oferta de autobuses en la región

Desde el 1 de agosto de 2022, el servicio de autobús está evolucionando en el territorio de Brie y 2 Morin y se adapta a tus necesidades, especialmente en los territorios de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle y La Ferté-sous-Jouarre.

Póster de Brie 2 Morin

Cartel de la campaña de comunicación Brie 2 Morin

La conexión Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée se reforzará con la creación de una parada sistemática para la línea exprés 17 en Crécy-la-Chapelle. Además, se creará una nueva línea Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - París Gare de Lyon, que permitirá que los municipios de Coulommiers, Mouroux y Crécy-la-Chapelle estén conectados con el centro Marne-la-Vallée las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el sector de La Ferté-sous-Jouarre, las líneas 49 y Express 67 han visto cambiar sus rutas y horarios, y el número de conexiones con la oferta ferroviaria ha aumentado significativamente.

También hay algo nuevo en el ámbito del transporte bajo demanda (TàD) con la implementación de un nuevo modelo operativo para el Coulommiers TàD y la creación del TàD Créçois.

Nuevos productos en el sector Coulommiers
Nuevos productos en el sector de Creçois
Nuevas características en el sector de La Ferté-sous-Jouarre

