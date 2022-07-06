Noticias similares

La conexión Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée se reforzará con la creación de una parada sistemática para la línea exprés 17 en Crécy-la-Chapelle. Además, se creará una nueva línea Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - París Gare de Lyon, que permitirá que los municipios de Coulommiers, Mouroux y Crécy-la-Chapelle estén conectados con el centro Marne-la-Vallée las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el sector de La Ferté-sous-Jouarre, las líneas 49 y Express 67 han visto cambiar sus rutas y horarios, y el número de conexiones con la oferta ferroviaria ha aumentado significativamente.

También hay algo nuevo en el ámbito del transporte bajo demanda (TàD) con la implementación de un nuevo modelo operativo para el Coulommiers TàD y la creación del TàD Créçois.