Noticias similares

Con motivo del Día de San Valentín de 2023, la red de autobuses Île-de-France Mobilités en el territorio de @Vexin_IDFM te ofrece la oportunidad de emitir tus declaraciones en las pantallas de los vehículos durante el día 14 de febrero.

¿CÓMO HACERLO?

> Tu nombre de pila

> El nombre de pila del destinatario

> El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*

> La línea de autobús en cuestión

>>> Antes del 9 de febrero de 2023

Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una notificación de la publicación real.

*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.