Nueva oferta en la región de Haut Val d'Oise
¿Qué cambios en tu territorio? Valle del Oise y los 3 Bosques
Línea 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Reanudación del servicio a Villiers-Adam Chauvry y Béthemont-la-Forêt por las líneas escolares del sector:
- 1351 Villiers - Adam (ex 3025 y 3029)
- 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
- La reanudación del servicio a Maffliers fue inicialmente proporcionada por la línea 1316 (ex 30-36) para facilitar el acceso al colegio Marcel Pagnol en Montsoult.
Línea 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val
- Nuevo servicio a las estaciones Isle-Adam, Parmain y Presles en conexión con la línea H.
- El tramo entre Nerville-la-Forêt y Montsoult-Maffliers se transfiere a la línea 1309 (ex línea 9509).
Línea 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac
- Mejora de la legibilidad de la oferta gracias a la fusión de las dos líneas 3025 y 3029 en una sola línea: la 1351.
- Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.
Qué está cambiando en tu zona de Carnelle Pays-de-France
Línea 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- El terminal de la línea 1304 se encuentra ahora en la parada de Fréchot (posible conexión con la línea exprés 100).
- El servicio entre la parada Fréchot y la estación Persan Beaumont es asumido por la línea exprés 100.
- Las paradas Liberté, Grande rue Mairie y Saint-Laurent siguen siendo atendidas por la línea 1314 (anteriormente línea 14).
Línea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integración de la ruta de la línea 38 a la línea 1349 para mejorar la legibilidad de la oferta.
- Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.
Línea exprés 100 - PERSAN-BEAUMONT - Estación Persan-Beaumont <> TREMBLAY EN FRANCE - Estación Roissypôle Aeropuerto CDG
- La eliminación de las paradas Roissy Parc, Village y Airapolis fue asumida por las líneas 32, 32ZA y 95.02 para ofrecerte un viaje más directo entre el aeropuerto Charles de Gaulle y Luzarches.
Línea exprés 9510 - LUZARCHES - estación Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - estación Goussainville
- La línea 9510 es cancelada, transferida a las líneas 1348, 1312 y al RER D.