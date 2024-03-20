¡Tus líneas de autobús en Vallée de l'Oise et des trois Forêts y Carnelle Pays-de-France están evolucionando!

Publicado el

A partir del 8 de abril, en la región de Haut Val d'Oise, sus líneas de autobús serán reorganizadas para ofrecerle un mejor servicio.

Nueva oferta en la región de Haut Val d'Oise

¿Qué cambios en tu territorio? Valle del Oise y los 3 Bosques

Línea 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • Reanudación del servicio a Villiers-Adam Chauvry y Béthemont-la-Forêt por las líneas escolares del sector:
    - 1351 Villiers - Adam (ex 3025 y 3029)
    - 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
  • La reanudación del servicio a Maffliers fue inicialmente proporcionada por la línea 1316 (ex 30-36) para facilitar el acceso al colegio Marcel Pagnol en Montsoult.

Línea 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val

  • Nuevo servicio a las estaciones Isle-Adam, Parmain y Presles en conexión con la línea H.
  • El tramo entre Nerville-la-Forêt y Montsoult-Maffliers se transfiere a la línea 1309 (ex línea 9509).

Línea 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac

  • Mejora de la legibilidad de la oferta gracias a la fusión de las dos líneas 3025 y 3029 en una sola línea: la 1351.
  • Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.

Qué está cambiando en tu zona de Carnelle Pays-de-France

Línea 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • El terminal de la línea 1304 se encuentra ahora en la parada de Fréchot (posible conexión con la línea exprés 100).
  • El servicio entre la parada Fréchot y la estación Persan Beaumont es asumido por la línea exprés 100.
  • Las paradas Liberté, Grande rue Mairie y Saint-Laurent siguen siendo atendidas por la línea 1314 (anteriormente línea 14).

Línea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integración de la ruta de la línea 38 a la línea 1349 para mejorar la legibilidad de la oferta.
  • Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.

Línea exprés 100 - PERSAN-BEAUMONT - Estación Persan-Beaumont <> TREMBLAY EN FRANCE - Estación Roissypôle Aeropuerto CDG

  • La eliminación de las paradas Roissy Parc, Village y Airapolis fue asumida por las líneas 32, 32ZA y 95.02 para ofrecerte un viaje más directo entre el aeropuerto Charles de Gaulle y Luzarches.

Línea exprés 9510 - LUZARCHES - estación Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - estación Goussainville

  • La línea 9510 es cancelada, transferida a las líneas 1348, 1312 y al RER D.
