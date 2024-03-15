¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 15 líneas de autobús que llevan el número 3.