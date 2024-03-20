¡Vuestras líneas de autobús están evolucionando en la zona de Haut Val d'Oise!

A partir del 8 de abril de 2024, sus líneas de autobús serán reorganizadas para ofrecerle un mejor servicio a su territorio.

Nueva oferta en la región de Haut Val d'Oise

¿Qué está cambiando en tu territorio del Haut Val d'Oise?

Línea 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3

  • Reanudación del servicio en el tramo de la antigua línea C entre Félix Millet y la estación Persan-Beaumont.
  • Reanudación del servicio en las antiguas líneas E y G , lo que reforzará la oferta de la línea 1302.
  • Extensión de la línea y servicio a los municipios de Nointel y Mours.
  • Un nuevo servicio al Parc du Haut Val d'Oise.
  • Más autobuses con 7 salidas adicionales y una frecuencia aumentada, con un autobús cada 30 minutos por la mañana, de lunes a sábado.

Línea 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran

  • Creación de una nueva oferta dominical para la zona comercial de Haut Val d'Oise.
  • Nuevo servicio los domingos, cada 2 horas:
    - entre Persan y el Parc du Haut Val d'Oise,
    - entre la estación Persan-Beaumont y Bernes-sur-Oise.

Línea 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont

  • Servicio directo entre las estaciones Isle-Adam-Parmain y Persan-Beaumont.
  • El tramo entre Felix-Millet y la estación Persan-Beaumont es asumido por la línea 1302.

Línea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integración de la ruta de la línea 38 a la línea 1349 para mejorar la legibilidad de la oferta.
  • Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.

Una nueva oferta nocturna

Puesta en marcha de dos autobuses nocturnos:

  • Bus Soirée > Parc Haut Val d'Oise
  • Autobús vespertino > Persian Beaumont
¡Todo lo que necesitas saber sobre los nuevos autobuses nocturnos!

Apertura de la línea N147 entre la Gare de l'Est y la estación Persan-Beaumont con 4 viajes de ida y vuelta de 00:10 a 16:15, los 7 días de la semana.

