Nueva oferta en la región de Haut Val d'Oise
¿Qué está cambiando en tu territorio del Haut Val d'Oise?
Línea 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3
- Reanudación del servicio en el tramo de la antigua línea C entre Félix Millet y la estación Persan-Beaumont.
- Reanudación del servicio en las antiguas líneas E y G , lo que reforzará la oferta de la línea 1302.
- Extensión de la línea y servicio a los municipios de Nointel y Mours.
- Un nuevo servicio al Parc du Haut Val d'Oise.
- Más autobuses con 7 salidas adicionales y una frecuencia aumentada, con un autobús cada 30 minutos por la mañana, de lunes a sábado.
Línea 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran
- Creación de una nueva oferta dominical para la zona comercial de Haut Val d'Oise.
- Nuevo servicio los domingos, cada 2 horas:
- entre Persan y el Parc du Haut Val d'Oise,
- entre la estación Persan-Beaumont y Bernes-sur-Oise.
Línea 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont
- Servicio directo entre las estaciones Isle-Adam-Parmain y Persan-Beaumont.
- El tramo entre Felix-Millet y la estación Persan-Beaumont es asumido por la línea 1302.
Línea 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integración de la ruta de la línea 38 a la línea 1349 para mejorar la legibilidad de la oferta.
- Las paradas y la frecuencia permanecen sin cambios.
Una nueva oferta nocturna
Puesta en marcha de dos autobuses nocturnos:
- Bus Soirée > Parc Haut Val d'Oise
- Autobús vespertino > Persian Beaumont
Apertura de la línea N147 entre la Gare de l'Est y la estación Persan-Beaumont con 4 viajes de ida y vuelta de 00:10 a 16:15, los 7 días de la semana.