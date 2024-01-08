Noticias similares

Desde el 8 de enero, nuevos en vuestras líneas 41A, 41B y Express 17

A partir del 8 de enero, su oferta de transporte cambia en las líneas 41A, 41B y Express 17 para reforzar la conexión entre Coulommiers, Marne-la-Vallée, La Ferté-Gaucher y La Ferté-sous-Jouarre.