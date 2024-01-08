Noticias similares

Novedades en el Express 17 con:
Una nueva oferta nocturna con autobuses de medianoche a 5 a.m., los 7 días de la semana, reemplazando al N138
Y + autobuses entre Marne-la-Vallée, Coulommiers y La Ferté-Gaucher con nuevas conexiones con el RER A y el tren P:
- Entre semana, hacia Chessy, 4 salidas adicionales desde La Ferté Gaucher a las 6:59, 7:29, 14:24 y 23:10, 5 salidas adicionales desde Coulommiers a las 4:18, 21:40, 00:36, 01:56 y 03:00. Desde Chessy, 5 salidas adicionales a Coulommiers a las 16:00, 17:05, 22:30, 00:45 y 03:00.
A La Ferté Gaucher, 1 salida adicional a las 15:45 y dos viajes extendidos a La Ferté Gaucher a las 6:30 y 17:30 (permitiendo la conexión con el tren P a las 18:08 que llega a Coulommiers).
- El sábado por la mañana, 1 salida adicional de Coulommiers a las 4:18 a.m. hacia Chessy y 2 salidas adicionales de Chessy a Coulommiers a las 4:00 a.m. y 5:05 a.m.
- Durante la noche de sábado a domingo, a Chessy: 1 salida adicional desde La Ferté Gaucher a las 23:09 y 3 salidas adicionales desde Coulommiers a las 00:35, 1:55 y 2:55 a.m.
Desde Chessy, 3 salidas adicionales: 00:45 a La Ferté Gaucher y 13:30 y 3:00 a Coulommiers.
- El domingo por la mañana, desde Chessy, 2 salidas adicionales a las 4:00 y 5:05 a Coulommiers.
- Durante la noche de domingo a lunes, a Chessy: 5 salidas adicionales desde Coulommiers a las 22:10, 23:10, 00:35, 1:55 y 2:55 a.m.
Desde Chessy, 4 salidas adicionales : 23:00 a La Ferté Gaucher y 00:00, 13:30 y 3:00 a Coulommiers.
Nuevos en las líneas 41A y 41B con:
- En la línea 41A, 3 nuevos viajes entre semana : 1 salida adicional desde Coulommiers a las 11:20 a.m. hacia La Ferté sous Jouarre y 2 salidas adicionales desde La Ferté sous Jouarre a las 14:05 y 16:10 a Coulommiers.
- En la línea 41B, una salida adicional desde La Ferté sous Jouarre a las 10:00 a.m. hacia Coulommiers y un nuevo viaje desde la estación de Coulommiers a las 17:30.