Envía SACLAY al 93100 - 1 SMS = 1 billete de autobús
¡Un SMS = Un billete!
Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil! Envía SACLAY al 93100
Bueno saberlo:
- Billete válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).
- Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
- Se venden exclusivamente de forma individual en las redes de autobuses Optile y RATP.
- Se te cargará a tu factura del móvil.
También puedes seguir toda la actividad del territorio en Twitter: @Saclay_IDFM
¡Nos vemos pronto en la red Île-de-France Mobilités!