¡Un SMS = Un billete!

Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil! Envía SACLAY al 93100

Bueno saberlo:

Billete válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).

(+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Se venden exclusivamente de forma individual en las redes de autobuses Optile y RATP.

Se te cargará a tu factura del móvil.

También puedes seguir toda la actividad del territorio en Twitter: @Saclay_IDFM

¡Nos vemos pronto en la red Île-de-France Mobilités!