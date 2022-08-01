Entrada SMS - Saclay en 93100

Comprar un billete nunca ha sido tan fácil

Envía SACLAY al 93100 - 1 SMS = 1 billete de autobús

¡Un SMS = Un billete!

Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil! Envía SACLAY al 93100

Bueno saberlo:

  • Billete válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).
  • Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
  • Se venden exclusivamente de forma individual en las redes de autobuses Optile y RATP.
  • Se te cargará a tu factura del móvil.

Infórmate más sobre los términos y condiciones generales de venta y uso