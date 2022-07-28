¡1 SMS = 1 billete!

Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil! Solo tienes que enviar un mensaje de texto con "BIEVRE" al 93100 para viajar en tus líneas de autobús.

Bueno saberlo:

Billete válido por 1 hora sin conexión a un coste de 2 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados).

(+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitados). Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Se venden exclusivamente de forma individual en las redes de autobuses Optile y RATP.

Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre todos los billetes, visita el Billete de embarque por SMS | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

VÍDEO : ¡un tutorial de menos de 30 segundos para descubrir cómo funciona!