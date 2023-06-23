Para formar parte de un enfoque de RSC eco-responsable y limitar nuestros residuos, hemos decidido para el verano de 2023 no imprimir folletos de horarios.

Pero no te asustes, puedes encontrarlos muy fácilmente.

¿Dónde puedo encontrar mi horario?

Puedes consultar tus horarios de apertura:

- En la web iledefrancemobilites.fr > Desplazamiento > Horarios de autobús > > Mantois

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu punto de parada

- En tu ayuntamiento

- En tu agencia de ventas PEM ubicada en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie

- En tu agencia de ventas ubicada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 30 94 77 77

Si necesitas que los impriman, puedes acudir a tu agencia de ventas en Impasse Sainte Claire Deville