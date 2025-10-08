Noticias similares

El Autobús de Navidad se pone en marcha para su primera edición para detenerse en los municipios del territorio de Sénart, dentro de la red Île-de-France Mobilités, para recoger juguetes a bordo y luego hacer una donación en beneficio de niños de familias modestas.

Esta colecta solidaria tendrá lugar el 6 de diciembre de 2025 entre las 10:00 y las 14:00 en la rue Pasteur en Vert-Saint-Denis y de 14:30 a 17:30 en la Place Simone Veil en Moissy-Cramayel.

Los juguetes recogidos deben ser nuevos o en excelente estado, adecuados para niños de 0 a 16 años. Por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

Tras la recogida, los juguetes se entregarán a los Restos du Cœur.

¡Contamos contigo!