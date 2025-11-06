Noticias similares

Cada año, a medida que se acercan las fiestas, el territorio de Cœur d'Essonne de la red de autobuses Mobiles de Île-de-France vuelve a salir de gira para una nueva colección de juguetes a bordo del ya famoso Autobús de Navidad.

Para esta octava edición, ¡la magia y la solidaridad están de nuevo invitadas a los caminos del territorio!

Un autobús bellamente decorado parará en varios municipios para recoger donaciones de juguetes para niños de familias modestas.

Esta hermosa iniciativa, llevada a cabo en colaboración con asociaciones locales y socios solidarios, invita a todos a contribuir a una Navidad llena de sonrisas y de compartir.

🧸 Solo se recogerán juguetes en buen estado y funcionales .

Por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

👉 ¡Haz un gesto sencillo que marque toda la diferencia!

Ven y deja tus juguetes cuando el autobús de Navidad 2025 pase por tu ciudad.

A continuación se pueden encontrar las fechas, lugares y horarios de su gira:

Breuillet

Sábado 15 de noviembre de 9:30 a 12:30 - Aparcamiento del mercado de Carrefour

Sainte-Geneviève-des-Bois

Sábado 22 de noviembre de 14:00 a 18:00 - Aparcamiento de Carrefour

Viernes 5 de diciembre de 18:00 a 22:00 – mercado navideño

El Norville

Miércoles 26 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Bassin Nautique

Morsang-sur-Orge

Sábado 6 de diciembre de 9:00 a 18:00 – Aparcamiento del Intermarché

Brétigny-sur-Orge:

Miércoles 10 de diciembre de 14:00 a 18:00 – Plaza del Mercado

Sábado 13 de diciembre de 14:00 a 18:00 – Aparcamiento de Auchan C.cial Maison Neuve

Saint-Michel-sur-Orge:

Miércoles 17 de diciembre de 10:00 a 17:00 – Place de la Mairie

Tras la recogida, los juguetes serán donados a las siguientes asociaciones:

Cruz Roja Francesa, Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul