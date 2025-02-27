Descubre el autobús nocturno N153 entre la Gare de Saint-Germain-en-Laye y la Gare de Paris Saint-Lazare

Publicado el

Lectura 1 min

A partir del 1 de marzo de 2025, el autobús nocturno N153 se incorporará a las líneas del territorio de Saint Germain Boucles de Seine. ¡Te lo presentamos!

¿Eres un búho nocturno al que le gusta salir al corazón de la capital o al territorio de Saint Germain Boucles de Seine y vigilas el reloj para no perder el último tren de vuelta a casa?

No te agobies más y disfruta hasta altas horas de la mañana, ¡el autobús nocturno N153 te acompaña!

Diagrama de líneas - autobús nocturno N153

El autobús nocturno N153 es:

  • Un enlace entre la Gare de Saint-Germain-en-Laye y la Gare de Paris Saint-Lazare
  • 1 salida por hora de 0:30 a 6:30
  • Los 7 días de la semana durante todo el año

La alternativa ideal por la noche, cuando los trenes no circulan.

Aquí encontrarás toda la información sobre la línea N153

Descarga la app Île-de-France Mobilités

Para calcular tu ruta, busca los horarios de salida de tu autobús, consulta la información de tráfico y descarga la app Île-de-France Mobilités .

Recuerda suscribirte a tu línea para recibir información de tráfico en tiempo real.

También puedes encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona en nuestra cuenta X (antes Twitter): @StGermain_IDFM.

Noticias similares