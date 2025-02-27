Noticias similares

¿Eres un búho nocturno al que le gusta salir al corazón de la capital o al territorio de Saint Germain Boucles de Seine y vigilas el reloj para no perder el último tren de vuelta a casa?
No te agobies más y disfruta hasta altas horas de la mañana, ¡el autobús nocturno N153 te acompaña!
El autobús nocturno N153 es:
- Un enlace entre la Gare de Saint-Germain-en-Laye y la Gare de Paris Saint-Lazare
- 1 salida por hora de 0:30 a 6:30
- Los 7 días de la semana durante todo el año
La alternativa ideal por la noche, cuando los trenes no circulan.
Descarga la app Île-de-France Mobilités
Para calcular tu ruta, busca los horarios de salida de tu autobús, consulta la información de tráfico y descarga la app Île-de-France Mobilités .
Recuerda suscribirte a tu línea para recibir información de tráfico en tiempo real.
También puedes encontrar toda la información y noticias de tráfico en tu zona en nuestra cuenta X (antes Twitter): @StGermain_IDFM.