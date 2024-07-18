Algunas líneas en el territorio del Suroeste de Essonne se verán interrumpidas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024.
A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas:
- Línea 1: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 2: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 3: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 5: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 6: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 330: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 331: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 332: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 91-07: consulta los detalles de las interrupciones
- Línea 913.10: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 913.08: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 913.17C: ver los detalles de las interrupciones
- Línea 913.50: ver los detalles de las interrupciones