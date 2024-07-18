Cambios en tus líneas Essonne Suroeste relacionados con el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024

Publicado el

Lectura 1 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. ¡Te explicamos todo!

Algunas líneas en el territorio del Suroeste de Essonne se verán interrumpidas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024.

A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas:

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo