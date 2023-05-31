Noticias similares

Desde el 10 de julio de 2023, ¡las líneas en tu territorio de Essonne Sud Est cambian de número!
Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.
Tu territorio, Essonne Sud Est, será de los primeros en beneficiarse de esta nueva numeración.
¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?
La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.500 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.
Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.
¿Cómo puedo orientarme con los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En el territorio de Essonne Sud Est, todas las líneas de autobús comenzarán ahora con la 43.
Siempre que ha sido posible, se ha utilizado el número antiguo lo mejor posible para facilitar el cambio (ejemplos: 221 se convierte en 4321, 225 pasa a ser 4325, etc.).
¿Qué me traerá este nuevo número?
Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número. Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.