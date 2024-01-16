Noticias similares

Cada día, sois más de 70.000 viajeros a bordo de los autobuses de vuestro territorio de Terres d'Envol.
Conoces a decenas de otros viajeros que, como tú, quieren viajar con toda la civilidad y serenidad. Para que esto sea posible, es importante que todos adopten los comportamientos adecuados.
Hagamos algunos compromisos juntos para viajes más agradables en 2024
Saluda al conductor cuando subas a bordo
Cortesía, sustantivo femenino, comportamiento que nos honra en la sociedad; esencial para convivir. Saludo al conductor al subir.
Para la comodidad de todos, reduce el volumen de los dispositivos
Música, sustantivo femenino, obra artística con un potencial irritante cuando se escucha a alto volumen. Para la tranquilidad de todos, bajo el volumen.
No esperes hasta el último momento para informar de tu parada
Fallar, verbo transitivo, la acción de fallar la parada tras pulsar tarde el botón de detención. No espero hasta el último momento para señalar mi parada.
No dejes tu basura en el autobús
Desechos, sustantivo plural masculino, restos de comida encontrando su lugar exclusivo en los cubos de basura. No dejo mi basura en el autobús.
Deja tu casa libre si alguien la necesita más
Civilidades, sustantivos plurales femeninos, conjunto de usos que permiten la convivencia armoniosa en el transporte. Dejo mi casa libre si alguien la necesita más.
Para consultar vuestros horarios, visita:
- La aplicación y la página web de Île-de-France Mobilités > los horarios
- El hilo X de tu territorio @Envol_IDFM
Y no olvides que, para un viaje sin estrés, ¡viaja como regla general!
Para subir al autobús, recuerda llevar un billete válido y no olvides validarlo en la entrada. No validar puede exponerte a una multa, incluso si tienes una multa válida.
Se aceptan todos los pases (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) y hay uno para cada etapa de la vida.
Para los viajeros ocasionales, existen otras soluciones:
- Billete de abordaje del conductor,
- Navigo Easy,
- Freedom +,
- Ticket SMS (enviar ENVOL al 93100).
Encuentra aquí todos los detalles de la gama tarifaria de Île-de-France Mobilités.