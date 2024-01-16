Noticias similares

Y no olvides que, para un viaje sin estrés, ¡viaja como regla general!

Para subir al autobús, recuerda llevar un billete válido y no olvides validarlo en la entrada. No validar puede exponerte a una multa, incluso si tienes una multa válida.

Se aceptan todos los pases (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) y hay uno para cada etapa de la vida.

Para los viajeros ocasionales, existen otras soluciones:

Billete de abordaje del conductor,

Navigo Easy,

Freedom +,

Ticket SMS (enviar ENVOL al 93100).

Encuentra aquí todos los detalles de la gama tarifaria de Île-de-France Mobilités.