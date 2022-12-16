Noticias similares

¿De qué trata?
Desde el 1 de diciembre de 2022, el territorio de Argenteuil Boucles de Seine ha visto el despliegue gradual de una nueva solución de información para pasajeros. Los códigos QR desplegados en los puntos de parada ahora te permiten consultar fácil y rápidamente los horarios de paso de tu fila, así como el tiempo de espera en tu parada.
¿Cómo funciona?
- Escanea el código QR en tiempo real en tu parada
- Selecciona "Ver siguientes pases"
- Consulta los siguientes dos cruces de líneas en tiempo real.
¿Dónde están?
Los códigos QR en tiempo real se encuentran en los puntos de parada de tus líneas de autobús, como se muestra a continuación.
¡Me alegro de saberlo!
Los códigos QR también te permiten informar de un problema o dar tu opinión sobre el funcionamiento de tus líneas (recepción, información, puntualidad, limpieza, vandalismo,...).
Los informes se localizan automáticamente y se envían a los equipos correspondientes.
Cada informe es objeto de una solicitud de intervención rápida con los equipos para tratar el asunto hasta que se resuelva.