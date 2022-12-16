Noticias similares

¡Me alegro de saberlo!

Los códigos QR también te permiten informar de un problema o dar tu opinión sobre el funcionamiento de tus líneas (recepción, información, puntualidad, limpieza, vandalismo,...).

Los informes se localizan automáticamente y se envían a los equipos correspondientes.

Cada informe es objeto de una solicitud de intervención rápida con los equipos para tratar el asunto hasta que se resuelva.