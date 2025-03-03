¿Por qué se están actualizando las líneas 2, 21, 22 y 23?

Hasta ahora, las líneas 2, 22 y 23 tenían rutas diferentes según la hora del día, con paradas que solo circulaban en una dirección o no servían los sábados. También operaban medio día entre semana. Île-de-France Mobilités ha decidido simplificar y reforzar la oferta de servicios para el parque empresarial de Courtaboeuf.

La reestructuración implementada el 22 de abril de 2025 permite mejorar la legibilidad y racionalizar el servicio de autobús: de 4 a 3 líneas nuevas y más claras para facilitar el desplazamiento de los viajeros y animar a los usuarios a tomar el autobús. Estas líneas se rediseñan para permitir el acceso a todas las zonas de Courtaboeuf desde la estación Massy-Palaiseau.

Esta evolución es también una oportunidad para integrar la nueva numeración regional de las tres nuevas líneas con el prefijo "46" mientras se espera un cambio en la numeración de las demás líneas del territorio que se avecina.

Esta reestructuración conlleva lo siguiente:

Mejor legibilidad del servicio: las dos líneas principales ahora tienen una ruta idéntica para los viajes de ida y vuelta y las paradas se atendrán en ambas direcciones (hacia Massy y hacia Les Ulis). La línea 4622 opera en circular vía Courtabœuf desde Massy-Palaiseau. Nuevos distritos de Les Ulis están conectados con la zona de Courtaboeuf, como las Cévennes.

Servicio continuo durante todo el día: Estas tres líneas funcionan todo el día. Los sábados, los sectores de Canadá / Báltico (línea 4602) y Paraná (4621) también cuentan con un servicio de autobús. Esto proporciona acceso a ciertas instalaciones en la industria terciaria y, en particular, a servicios (hoteles).

Un rango más amplio de horarios: El rango de operación se amplía por la tarde. En la línea 4602, el servicio siempre comienza a las 4:30 a.m. entre semana, pero termina alrededor de la 1:30 a.m., de lunes a domingo. El horario permite conectar con el último RER B que viene de París (hacia Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). La extensión de la amplitud de la línea 4621 también ofrece un servicio adicional al sector Paraná.

Partiendo de Massy-Palaiseau, estas 3 nuevas líneas sirven a la parada "Château d'Eau".