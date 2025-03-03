En Courtabœuf, el autobús es solo más.
¿Por qué se están actualizando las líneas 2, 21, 22 y 23?
Hasta ahora, las líneas 2, 22 y 23 tenían rutas diferentes según la hora del día, con paradas que solo circulaban en una dirección o no servían los sábados. También operaban medio día entre semana. Île-de-France Mobilités ha decidido simplificar y reforzar la oferta de servicios para el parque empresarial de Courtaboeuf.
La reestructuración implementada el 22 de abril de 2025 permite mejorar la legibilidad y racionalizar el servicio de autobús: de 4 a 3 líneas nuevas y más claras para facilitar el desplazamiento de los viajeros y animar a los usuarios a tomar el autobús. Estas líneas se rediseñan para permitir el acceso a todas las zonas de Courtaboeuf desde la estación Massy-Palaiseau.
Esta evolución es también una oportunidad para integrar la nueva numeración regional de las tres nuevas líneas con el prefijo "46" mientras se espera un cambio en la numeración de las demás líneas del territorio que se avecina.
Esta reestructuración conlleva lo siguiente:
- Mejor legibilidad del servicio: las dos líneas principales ahora tienen una ruta idéntica para los viajes de ida y vuelta y las paradas se atendrán en ambas direcciones (hacia Massy y hacia Les Ulis). La línea 4622 opera en circular vía Courtabœuf desde Massy-Palaiseau. Nuevos distritos de Les Ulis están conectados con la zona de Courtaboeuf, como las Cévennes.
- Servicio continuo durante todo el día: Estas tres líneas funcionan todo el día. Los sábados, los sectores de Canadá / Báltico (línea 4602) y Paraná (4621) también cuentan con un servicio de autobús. Esto proporciona acceso a ciertas instalaciones en la industria terciaria y, en particular, a servicios (hoteles).
- Un rango más amplio de horarios: El rango de operación se amplía por la tarde. En la línea 4602, el servicio siempre comienza a las 4:30 a.m. entre semana, pero termina alrededor de la 1:30 a.m., de lunes a domingo. El horario permite conectar con el último RER B que viene de París (hacia Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). La extensión de la amplitud de la línea 4621 también ofrece un servicio adicional al sector Paraná.
Partiendo de Massy-Palaiseau, estas 3 nuevas líneas sirven a la parada "Château d'Eau".
Línea 4602
Tu línea 4602 conecta el centro comercial Ulis 2 con la estación Massy-Palaiseau.
Da servicio a los sectores canadiense y báltico del parque empresarial Courtaboeuf.
En Les Ulis, da servicio a los distritos de Béarn, Saintonge, Périgord, Anjou Île de France, Bourogne y Alsacia.
Para simplificar, el itinerario es idéntico todo el día en los viajes de ida y vuelta.
» Operación : de lunes a domingo
» Amplitud : 4h30 a 1h30
» Frecuencia semanal : 6 minutos en hora punta y 15 minutos en horas punta
» Frecuencia del sábado : 15 minutos
» Frecuencia dominical : 30 minutos
Línea 4621
Tu línea 4621 conecta el centro comercial Ulis 2 con la estación Massy-Palaiseau.
Da servicio al sector del Paraná del parque empresarial Courtaboeuf.
En Les Ulis, da servicio a los distritos de Cévennes, Ventoux, Borgoña, Franche-Comté, Alsacia.
Para simplificar, el itinerario es idéntico todo el día en los viajes de ida y vuelta.
» Operación : de lunes a sábado
» Amplitud : 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
» Frecuencia semanal : 10 minutos en hora punta y 30 minutos en horas punta
» Frecuencia del sábado : 30 minutos
Línea 4622
Su línea 4622 conecta la estación Massy-Palaiseau con la zona norte de Courtabœuf.
Da servicio a los sectores báltico, noruegués y de la ciudad de Quebec.
Opera en un circuito circular, saliendo de Massy-Palaiseau.
» Operación : de lunes a viernes
» Amplitud: 6:00 a.m. a 9:30 p.m.
» Frecuencia semanal : 12 minutos en hora punta y 30 minutos en horas poco afluencia
La renumeración de las líneas en el territorio de Paris Saclay
¿Por qué cambia el número de líneas?
La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1900 líneas, con sistemas de numeración que coexisten, pero que no son iguales.
Actualmente, existen nombres muy diferentes (12, 114, DM10A, etc.), lo que complica la comprensión de la red.
¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico, según el lugar donde opera la línea.
La renumeración de las líneas en el territorio de Paris Saclay
En el territorio de Paris Saclay, todas las líneas regulares de autobús comenzarán ahora con " 46 " Ex: la línea 2 pasará a ser la línea 4602.
Los números de línea Express comienzan con el número de su departamento. Por ejemplo: la línea Express 91-05 se convierte en 9105.
¿Qué aportará este nuevo número a los clientes que viajan?
Los pasajeros podrán encontrar su línea de autobús más fácilmente buscando en la app o en la web de iledefrance-mobilites.fr, ya que será la única en Île-de-France que tendrá este número.
¿Cuándo cambian de número las líneas?
Con la excepción de las líneas 4602, 4621 y 4622, que se integrarán en la numeración regional a partir del 22 de abril, todas las líneas del área de Paris Saclay cambiarán de número en otoño de 2025.