Noticias similares

#ConduireVousMeneraLoin

¿Quieres unirte a un grupo que sea pionero en movilidad y quieres aprovechar un trabajo estable y sostenible con una misión real de servicio público?

Presente en todos los departamentos de Île-de-France, Keolis actúa cada día para ofrecer medios de transporte más agradables y humanos.

Keolis atiende a todos los perfiles, independientemente de su nivel educativo y experiencia. Creemos en el potencial de todos y nos aseguramos de que se exprese a través de las experiencias compartidas que podemos ofrecer.

¿Tienes entre 20 y 29 años y llevas al menos 2 años con licencia B?

Destinado a profesiones de conducción , el Campus de Movilidad Keolis acoge y forma a personas de entre 20 y 29 años que llevan más de 2 años con licencia B. Esta formación permite a los estudiantes obtener una multa profesional como conductor de transporte público en carretera, un carné de conducir (D), el carné de pasajero FIMO, un ticket de primeros auxilios en el lugar de trabajo y, al final del día, un trabajo de hormigón y servicios públicos en una filial del Grupo Keolis en la región de Île-de-France.